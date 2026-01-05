Formirala krizni štab: Vratila se stara Maja Marinković, okupila ljude da joj reše ljubavne jade sa Filipom! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

Maja Marinković formirala je krizni štab u pušionici kako bi izneli svoje mišljenje o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Meni ovo nije ništa strašno jer su se oni stalno muvali i ovo sam pratila od početka. Vi niste videli koliko smo Anđelo i ja videli. Ja sam bila upućena u ovo. Bilo bi glupo da su odmah ozvaničili vezu - govorila je Aneli.

- On nije glup, elokventan je, ali neće da se otvori i da ide do kraja - dodao je Ivan.

- Ja sam njih gledala i ja ne mogu. Ja kad zamislim sebe verovatno bih haos pravila i shvatam te kad pitaš šta da radiš... Ja ti govorim da nije ništa strašno, ali bih se ja u toj situaciji osećala da me taj neko ne želi. Ti si to najavila i on tebe nije iskoristio. Ti si jop davno rekla. Ti si znala da će ovo da se desi - pričala je Ahmićeva.

- Nemoj više da govoriš da ste drugari, smejaće ti se ljudi. Ja vas podržavam za vezu, ali nemoj da se j*beš više sa njim - govorio je Uroš.

- J*bala vas veza, kakva veza. Ja ne umem da funkcionišem u vezi i najbolja sam sama. Meni je veza opterećenje - pričala je Maja.

Autor: A. Nikolić