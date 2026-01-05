AKTUELNO

Zadruga

Formirala krizni štab: Vratila se stara Maja Marinković, okupila ljude da joj reše ljubavne jade sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Drama trese Belu kuću!

Maja Marinković formirala je krizni štab u pušionici kako bi izneli svoje mišljenje o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Meni ovo nije ništa strašno jer su se oni stalno muvali i ovo sam pratila od početka. Vi niste videli koliko smo Anđelo i ja videli. Ja sam bila upućena u ovo. Bilo bi glupo da su odmah ozvaničili vezu - govorila je Aneli.

- On nije glup, elokventan je, ali neće da se otvori i da ide do kraja - dodao je Ivan.

pročitajte još

Nije divna čim se viđa sa oženjenim muškarcem: Anđelo dao svoj sud o navodnoj aferi Anite i Relje Popovića, zapušio usta Tamari za sva vremena (VIDEO)

- Ja sam njih gledala i ja ne mogu. Ja kad zamislim sebe verovatno bih haos pravila i shvatam te kad pitaš šta da radiš... Ja ti govorim da nije ništa strašno, ali bih se ja u toj situaciji osećala da me taj neko ne želi. Ti si to najavila i on tebe nije iskoristio. Ti si jop davno rekla. Ti si znala da će ovo da se desi - pričala je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj više da govoriš da ste drugari, smejaće ti se ljudi. Ja vas podržavam za vezu, ali nemoj da se j*beš više sa njim - govorio je Uroš.

pročitajte još

Ima potpuni izostanak odgovornosti: Đedović prekorio Filipa zbog igranja sa devojkama, potpuno zauzeo njihovu stranu (VIDEO)

- J*bala vas veza, kakva veza. Ja ne umem da funkcionišem u vezi i najbolja sam sama. Meni je veza opterećenje - pričala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kad mu budem sela na kičmu... Zorica najavila RAT sa Alibabom, Maja odlučila da se preseli u Lukin deo sobe (VIDEO)

Zadruga

Aneli na aparatima: Luka šuruje sa Majom Marinković, Janjuš pokazao da Ahmićevu najbolje poznaje! (VIDEO)

Zadruga

Haos na sve strane: Mina pokušala da okrene Luku protiv Aneli, Maja sve snimila i prenela Ahmićevoj! (VIDEO)

Zadruga

Ti si matora pijandura koja ne zna šta radi: Bebica oblatio Kačavendu, njen rat sa Anđelom ne prestaje! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK: Sofija shvatila da je žrtva muljavine Teodore i Terze, sklopile su joj se sve kockice! (VIDEO)

Zadruga

Filip Đukić pomutio um ženama: Haos u cik zore, žestoko zaratile zbog njega! (VIDEO)