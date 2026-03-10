AKTUELNO

Zadruga

Pukao mu film: Ivan brutalno udario na Maju, čeka njenu osudu Bore Santane kao što je i Alibabu blatila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama trese Belu kuću!

U toku je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" a takmičari "Elite" bez dlake na jeziku komentarisali su Boru Santanu i Anastasiju Brčić.

- Ja sam njemu govorio da se mane budalaština, a on je očigledno opsednut ovom devojkom koja takođe nije normalna i nas ubeđuje da nije učestvovala. Ako nećeš konflikt onda se makneš. On je poslednjih mesec dana u nekom haosu. On je poludeo za devojkom od 23 godine, ja ne znam da li je on normalan. Ne znam da li je razvod i ne mogu da se setim da li je takav bio ranije. Uroš bi odustao da ga njih par ne loži. Meni je neverovatno da je od sa 40 godina sebi ovo dozvolio. Ovo je jedna od najbolesnijih ljubavi ove godine. Ona sve priča da neće sa njim, a ide za njim - govorio je Janjuš.

- Ja sam kriva, to je bilo nepromišljeno i ja imam detinjaste momente jer je meni sve sprdanja. Ja volim da se sprdam i ne gledam to tako - dodala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anastasija, ti si poremećena devojka koja se zaljubila u Boru i ona u tebe. Janjuše, neko da ti svaki dan govori: "K*rvo, j*bem ti mamu da li se j*beš" da li ej opravdanje što je ona bila sa njim? Neka ne bude da sam ostrašćen prema Bori, on je sa mnom završio, ali ne možete da ga pravdate - rekao je Ivan.

- Šta si drugačije rekao od mene? Boli me k*rac - dodao je Janjuš.

- Maja je osudila jedino Asmina koji je govorio najgore reči Kačavendi i opet je to pokazala. Ovde se deca imenom i prezimenom j*bu i nabijaju na k*rac, ali Maja to nije čula - rekao je Ivan.

- Šta si se nakačio na mene? Osuđujem svakoga ko vređa na nacionalnoj osnovi - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

