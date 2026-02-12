Ona je mene klasično izdala: Ivan ocrnio Aneli zbog druženja sa Anđelom, ona mu odmah uzvratila duplom merom! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Šta je Sofija toliko strašno uradila osim što je rekla da vas Teodora gleda? - glasilo je pitanje.

- Rekla je da ja gledam, ali nešto da radim i da može da se uhvati za to, ali ne treba mi da me povezuje sa bilo kim. Ne zanima me da mi ljubomoriše. Mene zanima ništa, samo dobra muzika, provod i ona - pričao je Terza.

- Nije bitno šta sam rekla, možda sam želela reakciju, možda sam nešto videla, nešto ne, a on je burno reagovalo. Ja sam pokušala da smirim, nisam uspela i sklonila sam se. Ja sam pogrešila jer sam komentarisala - dodala je Sofija.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Kako ti ne smeta druženje Maje sa Anđelom i sa njom di dobar, a Aneli blatiš? - glasilo je pitanje.

- Ne smeta mi druženje. Meni smeta jer je Aneli meni okrenula leđa, a Maja nikad nije. Maja se sa Anđelom druži duže, mnogo su bliže, a Aneli se priklonila Anđelu iz više razloga, a pre svega u inat Luki i Aniti. Ona je mene klasično izdala, a Maja to nikad nije uradila - rekao je Ivan.

- Kad se svađao sa Anđelom uvek sam govorila da ne priča ispred mene i nikad nisam bila na Anđelovoj strani. Ja sa Ivanom nisam pila kafe, bili smo dobri, a on je tržio svađu. Njemu smeta da provodim vreme sa Majom i sve što je povezano sa mnom smeta mu, a on bi da ja sedim u ćošku sama - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić