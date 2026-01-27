Mislim da je bila sa Reljom: Mića unakazio Luku Vujovića, on pred svima ukanalio Anitu! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

Tokom "Igre istine" Anastasija Brčić otkrila je zbog čega je donela odluku da stavi tačku na vezu sa Borom Santanom.

- Bora mi je drag, družićemo se, ali nećemo biti u vezi jer se ne slažemo. Sinoć smo se posvađali jer me je Uroš provocirao i vređao, a Bora je na to ćutao. Ne može Uroš da me vređa pred Borom, a ona da ćuti kao p*zda - govorila je Anastasija.

- Tebe je isprociralo kad sam rekao da sam Bori napravio večeru, pa si poludela i počela da ga tučeš. Bora me ne zanima u emotivnom smislu jer ne volim muškarce koji ponižavaju sami sebe. Ja nisam sebe upleo u vaš odnos, nego vi mene - dodao je Stanić.

- Mićo, prokomentariši situaciji između Mine i Anite - rekla je Anastasija.

- Mislim da su bile iskrene kad su jedna drugu optuživale. Ovo je dokaz da nikad nisu bile prijateljice. Nije mi jasna Anita jer je ona pre tri godine imala situaciju sa suprugom tadašnjom. Suština je da je nas lagala za Relju, a ispada da je bila sa njim. Luka ti je dečko, a meni ni iz džepa, a ni u džep. Luka uvek brani ono za šta nema osnovu, a ispao je magarac. On je rekao ako se bude ispostavio da je bila sa Reljom da neće biti sa njom - govorio je Lepi Mića.

- Ja imam pravo da joj verujem pre nego što vidim crno na belo - dodao je Luka.

- Luka, ti se kuneš i svaku zakletvu pogaziš, a meni je kao tvom drugu krivo. Evo sad te pitam da li misliš da je bila sa Reljom? - pitao je Mića.

- Ja idem na to da joj verujem, ali po svemu ovde mislim da jeste. Ja mislim da je mene Anita slagala, a tad sam je branio od Dače - rekao je Vujović.

Autor: A. Nikolić