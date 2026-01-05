AKTUELNO

Zadruga

Spetljala se u lažima: Mina na sve moguće načine pokušava da prikrije Anitine šifre i detalje tajne afere! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama trese Belu kuću!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Minom Vrbaški koja je na samom početku komentarisala Maju Marinković i Filipa Đukića.

- Maja i Filip su mi najudarnija tema, a pogotovo jer Maja sve vreme ide oko mene i ispituje me šta da kaže i da li da kaže istinu. Na njoj je sad da kaže šta joj je na duši, šta je tu strašno? On nju nije priznao i neće je priznati jer njega to ne interesuje. Svima je Filip jasan kad su u pitanju devojke, a pogotovo Maja. Mislim da bi Maja volela vezu samo da ne bi dala za pravo drugim devojkama da govore da je ista kao što su i one bile. Najavljivala je Dači i meni da će 31. da napravi haos, ali je haos napravila samo sebi. Neka sad bude dostojanstvena i neka trpi kritike. Ako ovo ponovi onda nemam komentar i nema pomoći - govorila je Mina.

- Milica Veličković je raskrinkala navodnu Anitinu aferu, Uroš je rekao da je to Relja jer je on tako povezao kockice. Šta ti kažeš? - pitao je Darko.

pročitajte još

Svi detalji vrele akcije Maje i Filipa: Prvi put otkrila kako je imati odnose sa novim silikonima u zadnjici! (VIDEO)

- Uroš je odmah to počeo čim se Anita vratila. Ja sam rekla da ne mogu da znam i da me to ne interesuje. To i da je tako i da nije može da se napravi problem i ne želim da se mešam u tu temu. Ja znam o kome se radi i nije to što se aludira. Ona je sa mnom pričala, a ja nisam cinkaroš. Nikad nikog nisam prva dirala i nikad ne bih rekla, pre svega zbog sebe, a i zbog nje. Mislim da je sa Uroševe strane ovo brzopleto i da ovim može nekoga da dovede u problem. Ona nije bila ni sa kim u spoljnom svetu, po priči koju je imala sa mnom. Ona je meni rekla da je imala simpatiju, a ne da se viđala sa nekim. To je bilo nešto pre rijalitija, bila je ona u tom nekom prekidu. Što se ove teme tiče ne želim da učestvujem jer ne želim da se tumače moje reči - nastavila je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je bila majica? - pitao je Darko.

- To je simpatija... Nekad bila - rekla je Mina.

pročitajte još

Bez dlake na jeziku: Ivan očitao Maji lekciju zbog Filipa, evo šta očekuje od njega! (VIDEO)

- Što te je vukla za ruku pre tri nedelje u kazinu kad je bila žurka i u jednom trenutku kad je krenula pesma "U tvomu telefonu moga imena nema... Da te ne provali žena" - dodao je Darko.

- Ne znam, svako neka nosi svoje posledice i neka pričaju. Ja dokne budem znala ime ne mogu da kažem. Ja sam tu da nagađam, ali dok ne spojim kockice ne mogu da komentarišem - govorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos na sve strane: Mina pokušala da okrene Luku protiv Aneli, Maja sve snimila i prenela Ahmićevoj! (VIDEO)

Zadruga

Formirala krizni štab: Vratila se stara Maja Marinković, okupila ljude da joj reše ljubavne jade sa Filipom! (VIDEO)

Zadruga

Kad mu budem sela na kičmu... Zorica najavila RAT sa Alibabom, Maja odlučila da se preseli u Lukin deo sobe (VIDEO)

Zadruga

Ti si matora pijandura koja ne zna šta radi: Bebica oblatio Kačavendu, njen rat sa Anđelom ne prestaje! (VIDEO)

Domaći

Haos ne prestaje: Gastoz sasuo Anđeli sve u lice, ona se slomila i počela da jeca na sav glas! (VIDEO)

Zadruga

HAOS KAČAVENDE I ENE ČOLIĆ: Pljušte prozivke na sve strane, Milena izgubila poslednji gram milosti prema njoj! (VIDEO)