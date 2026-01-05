Spetljala se u lažima: Mina na sve moguće načine pokušava da prikrije Anitine šifre i detalje tajne afere! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Minom Vrbaški koja je na samom početku komentarisala Maju Marinković i Filipa Đukića.

- Maja i Filip su mi najudarnija tema, a pogotovo jer Maja sve vreme ide oko mene i ispituje me šta da kaže i da li da kaže istinu. Na njoj je sad da kaže šta joj je na duši, šta je tu strašno? On nju nije priznao i neće je priznati jer njega to ne interesuje. Svima je Filip jasan kad su u pitanju devojke, a pogotovo Maja. Mislim da bi Maja volela vezu samo da ne bi dala za pravo drugim devojkama da govore da je ista kao što su i one bile. Najavljivala je Dači i meni da će 31. da napravi haos, ali je haos napravila samo sebi. Neka sad bude dostojanstvena i neka trpi kritike. Ako ovo ponovi onda nemam komentar i nema pomoći - govorila je Mina.

- Milica Veličković je raskrinkala navodnu Anitinu aferu, Uroš je rekao da je to Relja jer je on tako povezao kockice. Šta ti kažeš? - pitao je Darko.

- Uroš je odmah to počeo čim se Anita vratila. Ja sam rekla da ne mogu da znam i da me to ne interesuje. To i da je tako i da nije može da se napravi problem i ne želim da se mešam u tu temu. Ja znam o kome se radi i nije to što se aludira. Ona je sa mnom pričala, a ja nisam cinkaroš. Nikad nikog nisam prva dirala i nikad ne bih rekla, pre svega zbog sebe, a i zbog nje. Mislim da je sa Uroševe strane ovo brzopleto i da ovim može nekoga da dovede u problem. Ona nije bila ni sa kim u spoljnom svetu, po priči koju je imala sa mnom. Ona je meni rekla da je imala simpatiju, a ne da se viđala sa nekim. To je bilo nešto pre rijalitija, bila je ona u tom nekom prekidu. Što se ove teme tiče ne želim da učestvujem jer ne želim da se tumače moje reči - nastavila je Mina.

- Šta je bila majica? - pitao je Darko.

- To je simpatija... Nekad bila - rekla je Mina.

- Što te je vukla za ruku pre tri nedelje u kazinu kad je bila žurka i u jednom trenutku kad je krenula pesma "U tvomu telefonu moga imena nema... Da te ne provali žena" - dodao je Darko.

- Ne znam, svako neka nosi svoje posledice i neka pričaju. Ja dokne budem znala ime ne mogu da kažem. Ja sam tu da nagađam, ali dok ne spojim kockice ne mogu da komentarišem - govorila je ona.

Autor: A. Nikolić