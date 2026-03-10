Zamišljam moju decu kako se šunjaju po gradu... Kačavenda priznala da se plaši reakcija sinova zbog naslova koji izglaze o njoj! (VIDEO)

Ne veruje šta je doživela od prijatelja Asmina.
Robot Toša porazgovarao je sa Milenom Kačavendom, o trenutnim problemima koje ima sa bivšim prijateljem Asminom Durdžićem.
Milena je navela da ga njegovi navodi ne dotiču, već samo razmišlja o svojim sinovima koji napolju sigurno prolaze kroz pakao.
- Samo zamišljam naslove "Kačavenda pedofilka, Kačavenda incest majka" i moju decu koja se šunjaju po gradu, da ih neko ne pita za to. Zbog toga sam se ja poremetila, a ne zbog ovoga što ovaj mrsi. Kaže ima dokaze, sad nemam glavu na snimcima - rekla je Kačavenda.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: R.L.