Zamišljam moju decu kako se šunjaju po gradu... Kačavenda priznala da se plaši reakcija sinova zbog naslova koji izglaze o njoj! (VIDEO)

Ne veruje šta je doživela od prijatelja Asmina.

Robot Toša porazgovarao je sa Milenom Kačavendom, o trenutnim problemima koje ima sa bivšim prijateljem Asminom Durdžićem.

Milena je navela da ga njegovi navodi ne dotiču, već samo razmišlja o svojim sinovima koji napolju sigurno prolaze kroz pakao.

- Samo zamišljam naslove "Kačavenda pedofilka, Kačavenda incest majka" i moju decu koja se šunjaju po gradu, da ih neko ne pita za to. Zbog toga sam se ja poremetila, a ne zbog ovoga što ovaj mrsi. Kaže ima dokaze, sad nemam glavu na snimcima - rekla je Kačavenda.

Autor: R.L.