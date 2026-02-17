AKTUELNO

Zadruga

Šta se desilo sa tobom i mojim sinom Lazarom? Kačavenda ostala ŠOKIRANA kad je saznala da se Jovana pevačica čula sa njenim naslednikom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne veruje šta sluša.

Milena Kačavenda i Jovana pevačica nastavile su da se svađaju i nakon što se završila njihova tema.

- Ova žena laže sve živo, žena je bolesna - rekla je Aneli.

- Jovana je prevrtljiva, ovo je p*derski što si uradila, jedna stvar me interesuje, zašto si mi danas rekla za mog sina kad si videla šolju? Šta se desilo sa mojim sinom Lazarom - pitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla sam da smo se otpratili sa Instagrama - navela je Jovana.

- A ti si rekla shvatićećeš - navela je Kačavenda.

- Ja i tvoj sin smo se dopisivali, najkulturnije moguće, jako i kulturan i vaspitan, a otpratio me zbog Comare. Ja sam rekla da smo se otrpatili - rekla je Jovana.

- Pomislila sam da je zbog Janjuša, jer je on upoznao Janjuša - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

