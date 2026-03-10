AKTUELNO

OPA! Đukić skupio petlju i pred Bebicom podigao Teodoru, pa ponovo pokazao da NEMA STAV (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici ostali u šoku!

Na Igri istine, sledeće pitanje postavio je Filip Đukić Teodori Delić.

- U kakvom odnosu ste sada ti i Bebica, da li se svađate i šta se dešava - pitao je Đukić.

- Nenad i ja smo sada okej, ne svađamo se i nemamo neke preterane razmirice, osim oko nameštanja kreveta, ali mislim da smo spustili loptu i da je on skapirao da je sve ovo prošlo - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, u kom trenutku si shvatio da ti Milena nije prijatelj - pitala je Teodora Asmina.

- Shvatio sam da ne može meni biti prijatelj kada je izdala sve druge. Družio sam se sa njom iz ličnih interesa - rekao je Asmin.

- To si mogao da vidiš i u sedmici i u osmici, ovako, ti si izdao ljude koji su te ovde branili - rekla je Kačavenda.

- Ti si koristoljubiva osoba, gledaš samo interese - rekla je Maja.

- Čemu potreba da ti meni po ceo dan pretiš da ćeš ti da me zgaziš nešto - pitao je Asmin Maju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema nikakvih ljubomornih scena, ti odlično znaš kakvu relaciju imamo, prema tome, naš odnos je od prvog do poslednjeg dana isti. Ti ovde prodaješ šlagere i priču, to radim zarad svog ličnog interesa - rekla je Maja.

- Mene zanima, pošto nisam čula Filipovo mišljenje na konto cele priče, kakvo je tvoje mišljenje o svađi između Asmina i Milene Kačavende - pitala je Maja Đukića.

- Ako ti u svađi o toj osobi kažeš sve najgore, onda nikada niste bili iskreni prijatelji i drugari. Luka i ja, na primer, nikada ružnu reč nismo rekli. Je*iga, Asmin, svi znaju kakav je, da je grub i surov na rečima, ja ne bih tako postupio...Nemam pojma, meni je sve to čudno da se ljudi napolju čuju i dogovaraju, ja sam se samo s Lukom čuo u pričao mi je neke budalaštine, nismo pričali o rijalitiju - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

