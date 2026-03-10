AKTUELNO

Zadruga

Novi test za Filipa Đukića: Morao da bira između Boginje i Teodore, evo šta je rekao (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredno pitanje Bora Santana postavio je Luki Vujoviću.

- Da li misliš da je Ivan Marinković ljubomoran na mene i Đukića zbog radija, pa hoće da nam preuzme to - pitao je Bora.

- Mislim da nije, jer bi on voleo da vodi Debatu, a ne radio, tu mu odgovara da komentariše. Bilo mu je krivo što se Debata nije nastavila kada je otišao Đedović - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da dođe pismo i da kaže da mora da napusti rijaliti jedno muško i žensko, s jedne strane Anđelo i Bora ili Teodora i Boginja, koga bi sačuvao i zašto - pitao je Luka Đukića.

- Sačuvao bih Boru i Boginju, bolji sam s njima - rekao je Đukić.

- Imam pitanje za Viktora, čuo sam da imate svađe, da li su to konkretne svađe ili su u pitanju gluposti - pitao je Filip.

- Svaka svađa krene oko: "nisi me zagrlio, nisi me poljubio, ne daješ mi mnogo pažnje", uvek svaka svađa u krevetu krene iz najveće moguće gluposti, te gluposti rešimo u trenutku i ovde za stolom, transparentno - rekao je Gagić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav je tvoj odnos sa Filipom, na čemu ste i da li ste pričali - pitao je Viktor Boginju.

- Nije odnos kao pre da se družimo i blejimo, drugarski je odnos, ništa specijalno...Imam pitanje za Vanju, da li te hladi ovaj odnos sa Marinkovićem - pitala je Boginja.

- Ne, to je možda i do mene, jer sam ovde upućena na to da je manje dinamike. Nemam prilike da izađem, odem na putovanje, ali imam malo manje volje - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

