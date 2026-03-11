OVO NEMA NIGDE: Viktor Mini zmaerio što ga ne poštuje dok on pije a ona ne, ona zanemela od šoka (VIDEO)

Nema dalje!
Viktor Gagić zamerio je Mini Vrbaški što neće da pije ove večeri i što se nije borila sa njim da bi on dobio više piva.
- Šta pošto ti ne piješ, ne smem ni ja. Govoriš mi da je meni stalo samo do alkohola - upitao je Viktor.
- To nema veze sa tim - rekala je Mina.
- Mene je sramota više da se svađamo, blam me je za sve - rekao je Viktor.
- I mene je sramota,. - rekla je Mina,.
- Ja nikada ovakvo poniženje nisam doživeo, i to što radiš, sada ispada nešto drugo, a sada ispada da je tebi problem alkohol, ti si meni napravila sada problme - rekao je Viktor.
- Nisam ja tebi napravila problem, ti si rekao da nećeš više da se blamiraš, da nećeš da tičiš zbog alkohola - rekla je Mina.
- Ja se više neću ponižavati ni zbog čega, a ovo je ponižavanje - rekao je Viktor.
- Stalno sam ja kriva, a ništa radila nisam - rekla je Mina.
- Ja ne shvatam šta je više problem, uvek mora nešto da se desi da bi se ti izvinjavala - rekao je Viktor.
- Ja nisam napravila frku, ti si bacio pare pred svima,tresnuo si vrata, da svi vide - dodala je Mina.
- Da nisi rekla to što si rekla, ne bi ništa bilo - dodao je Viktor.
- Ona je meni rekla da je meni samo do alkohola - rekao je Viktor Sandri.
- ALi ona ne pije pa joj je teško - dodala je Sandra.
- Ništa loše nisam mislila - govorila je Mina.
Autor: N.B.