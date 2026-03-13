AKTUELNO

NE SMIRIJU SE: Luka i Anita pred pucanjem, ona mu zamera što je uvek uz BIVŠU (VIDEO)

Nema dalje!

Luka Vujović i Anita Stanojović nastavili su svađu koju su započeli na emisiji "Gledanje snimaka". Naime, Anita je zamerila Luki što je stao na stranu Aneli Ahmić.

TI NJU BRANIŠ, A MENE PONIŽAVAŠ: Anita doživela pomračenje što je Luka raskrinkao pred svima da je LAŽOV, odmah mu prebacila Aneli (VIDEO)

- Ne možeš ti mene da poniziš da bi nju uzdigao, ne može tako - vikala je Anita.

- Ti bre nisi normalna - govorio je Luka.

- Ako ja kažem jedno, tako mora da bude, ti moraš da budeš na mojoj strani ne na njenoj - vikala je Anita.

- Dosta bre više, ti praviš problem gde ga nema - dodao je Luka.

- Ona je moj problem - govorila je Anita.

