SKUPLJA MOJE OSTATKE: Aneli šokirana pretnjom koju je Anita rekla Luki, ubeđena da se on plaši nje (VIDEO)

Nema dalje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem Anita Stanojlović govori Luki šta treba da uradi zbog veze sa Aneli:

- Aneli Anita mu je rekla da će da mu odseče penis jer je bio sa tobom - rekla je Ivama.

- Nek se skine i nek mu odseče, šta da kažemo drugo, što je postao pi*kica - rekla je Aneli dok se Luka smejao.

- Žao bi mi bilo da mu skine to malo što ima, nek mu ostavi jedno ja*e - rekla je Aneli pa dodala kroz smeh:

- Ona njemu preti da će mu odseći polni organ znog mene. Meni nije realno da to devojka radi i govori, da je ona toliko ljubomorna. Isto tako i Maja kaže da nije Nora problem za vezu nje i Asmia, ja tvrdim da jeste - rekla je Aneli.

- Aneli je bila moj fan, sve vreme je učila od mene šta i kako da radi, moji bivši, moji pokloni za nju - rekla je Maja.

- One koje koriste moje ostatke, Maja Asmina, Anita pa, Anitu nema ko nije je*ao ovde, od Zole do ko zna koga, a ona je jurila mog verenika, skupljaš moje ostatke - rekla je Aneli.

- Nema šta Aneli da govori, ona je prošle godine ljubomorisala na Sandru, nazvala je glavata, a sada pokušava da srkoza Anitu, a šta je ona radila ništa normalno. - dodao je Luka.

- Luka ona tebi priča da si šugav i prljav, jer si spavao sa njom, a za nju govori da smrti i kao šta je ona sve radila- rekao je Dača.

Anita je nastavila da proziva Aneli i Luku, te je Luka rešio da progovori:

- Sada ću aj da kažem šta ona meni sve zamera, a zamaera mi mnogo toga - rekao je Luka.

- Sve što Luka priča Aniti, pričao je i Aneli tokom njihove veze- rekao je Ivan.

Autor: N.B.