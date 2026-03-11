AKTUELNO

Zadruga

PROVOKACIJA ILI ČISTA EMOCIJA?! Aneli zatrašila od Toše pesmu koja simbolizuje njenu ljubav sa Lukom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ipak nije prebolela staru ljubav?!

Robot Toša ušao je u Elitu, voljan i spreman da se dobro provede na žurki. Njega su po samom ulasku dočekale Aneli Ahmić, Sandra Todić, Rada Todorović i Anastasija Brčić s kojima je porazgovarao.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, molim te, ajde mi sada naruči pesmu ''Budi mi neko''. Molim te, to je moja pesma i još od jedne osobe, ali neću o tome - rekla je Aneli.

Naime, pesma ''Budi mi neko'' bila je pesma koju je Aneli u prošlosti često posvećivala svom bivšem dečku Luki Vujoviću, o čemu je i on, pre nekoliko meseci govorio Drvetu mudrosti.

Kako li će Luka odreagovati kada bude čuo da mu je bivša posvetila pesmu i da li je ovo znak da emocije ipak nisu ugašene, vreme će pokazati.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Iz krajnosti u krajnost: Aneli se prisetila trenutaka s Janjušem, pa naglo promenila raspoloženje! (VIDEO)

Zadruga

Aneli pati za Janjušem: Ovaj potez ju je odao? (VIDEO)

Zadruga

POZLILO JOJ?! Evo šta je Matora morala da uradi, nakon što su Anđelo i Anita dobili iznenađenje od svojih fanova! ŠOK! (VIDEO)

Zadruga

I dalje voli bivšeg: Stanislav otkrio da Maja pati za Filipom, njen osmeh govori više od hiljadu reči! (VIDEO)

Zadruga

Jednom sam probala iz srca da te izbrišem: Miona ponovo zapevala, takmičari ubeđeni da su stihovi posvećeni Stanislavu! (VIDEO)

Farma

Stara ljubav zaborava nema?! Andrea imala poseban zahtev za Ognjena, evo šta je tražila od njega (VIDEO)