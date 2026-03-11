PROVOKACIJA ILI ČISTA EMOCIJA?! Aneli zatrašila od Toše pesmu koja simbolizuje njenu ljubav sa Lukom! (VIDEO)

Ipak nije prebolela staru ljubav?!

Robot Toša ušao je u Elitu, voljan i spreman da se dobro provede na žurki. Njega su po samom ulasku dočekale Aneli Ahmić, Sandra Todić, Rada Todorović i Anastasija Brčić s kojima je porazgovarao.

- Tošo, molim te, ajde mi sada naruči pesmu ''Budi mi neko''. Molim te, to je moja pesma i još od jedne osobe, ali neću o tome - rekla je Aneli.

Naime, pesma ''Budi mi neko'' bila je pesma koju je Aneli u prošlosti često posvećivala svom bivšem dečku Luki Vujoviću, o čemu je i on, pre nekoliko meseci govorio Drvetu mudrosti.

Kako li će Luka odreagovati kada bude čuo da mu je bivša posvetila pesmu i da li je ovo znak da emocije ipak nisu ugašene, vreme će pokazati.

Autor: S.Z.