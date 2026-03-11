Nije mu se dalo!
Asmin Durdžić nastavio je bezuspešno da se udvara Maji Marinković.
- Majo, samo me ti zanimaš - rekao je Asmin.
- Majmune, ajde pali - kazala je Maja.
- Samo ti postojiš - dodao je Asmin.
- Ni za tri života me ne zanimaš - istakla je Maja.
- Samo me tvoj osmeh zanima. Sve bih uradio da imaš svaki dan osmeh na licu. Nikada te ne bih uvredio ni povredio - rekao je Asmin.
- Dačo, dođi, skloni ovog majmuna. Asmine, razumi me, ne zanimaš me - kazala je Maja.
- Samo ti me zanimaš, a ti mi ne veruješ - kazao je Asmin.
Autor: S.Z.