SAMO ME TVOJ OSMEH ZANIMA: Asmin se preobratio u Romea, pa pokušao da dočara Maji koliko vapi za njenom pažnjom, ona mu srušila sneška: MAJMUNE, PALI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić nastavio je bezuspešno da se udvara Maji Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, samo me ti zanimaš - rekao je Asmin.

- Majmune, ajde pali - kazala je Maja.

- Samo ti postojiš - dodao je Asmin.

- Ni za tri života me ne zanimaš - istakla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo me tvoj osmeh zanima. Sve bih uradio da imaš svaki dan osmeh na licu. Nikada te ne bih uvredio ni povredio - rekao je Asmin.

- Dačo, dođi, skloni ovog majmuna. Asmine, razumi me, ne zanimaš me - kazala je Maja.

- Samo ti me zanimaš, a ti mi ne veruješ - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

