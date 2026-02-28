AKTUELNO

Zadruga

Nemoj da se svađaš sa Matorom: Asmin pokušao da zaustavi Cimija, Bora odmah umešao prste, pa ga posavetovao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo mu se nije dopalo!

Asmin Durdžić došao je odmah kod Cimija kako bi pokušao da zaustavi raskrinkavanje Matore.

- Ti si odrastao recimo u Šibeniku, a ja u Žezniku, drugačiji su nam običaji - rekao je Cimi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni to nije normalno da gvooriš za njenu mamu. Koliko je dugo poznaješ? - pitao je Asmin.

- Ceo život - rekao je Cimi.

- Ne podržavam za to, kako je koristila roditelje - rekao je Bora.

- Kako bi bilo da on dođe i kaže da sam iskoristio mrtvog oca za rijaliti? - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta da mu kažem ako je istina? Nisam ja rekao tako. Svestan sam ja šta radim i pričam - rekao je Cimi.

- Nemoj da Matorom da se kačiš i svađaš. Nemoj da je diraš zbog brata svog i njenog - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

