Nemoj da se svađaš sa Matorom: Asmin pokušao da zaustavi Cimija, Bora odmah umešao prste, pa ga posavetovao! (VIDEO)

Ovo mu se nije dopalo!
Asmin Durdžić došao je odmah kod Cimija kako bi pokušao da zaustavi raskrinkavanje Matore.
- Ti si odrastao recimo u Šibeniku, a ja u Žezniku, drugačiji su nam običaji - rekao je Cimi.
- Meni to nije normalno da gvooriš za njenu mamu. Koliko je dugo poznaješ? - pitao je Asmin.
- Ceo život - rekao je Cimi.
- Ne podržavam za to, kako je koristila roditelje - rekao je Bora.
- Kako bi bilo da on dođe i kaže da sam iskoristio mrtvog oca za rijaliti? - pitao je Asmin.
- Šta da mu kažem ako je istina? Nisam ja rekao tako. Svestan sam ja šta radim i pričam - rekao je Cimi.
- Nemoj da Matorom da se kačiš i svađaš. Nemoj da je diraš zbog brata svog i njenog - rekao je Bora.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić