AKTUELNO

Zadruga

Rođena mama mi ne postavlja ultimatum, a ne ti: Viktor ucenio Minu raskidom, ona podivljala kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo joj se nije dopalo!

Viktor Gagić vratio se kod Mine Vrbaški kako bi proverio da li se iskulirala, ali pošto i dalje nije želela da čuje za njega on joj je postavio ultimatum da će je ostaviti što ona nije želela da prihvati.

pročitajte još

Tvoje oči sam jako dobro naučila: Mini pala roletna zbog Viktorove ljubomore, oterala ga od sebe! (VIDEO)

- Je l' si se iskulirala? - upitao je Viktor.

- Nisam - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se smeješ? - upitao je Viktor.

- Nisam, je l' vidiš Milena ovo - rekla je Mina.

- Je l' si joj rekla? - upitao je Viktor.

pročitajte još

Pala joj roletna: Viktor ljubomoriše na Alibabu, Mina poludela i žestoko ga oduvala! (VIDEO)

- Da - rekla je Mina.

- Je l' ti Viktore pričaš sa Asminom? - upitala je Milena.

- Da, a ja pričam s njim kad je on tu. Ja sam njemu zabranila Aneli, a on je tad odmah meni zabranio s Asminom. Ti meni ne veruješ, a ja budala tebi ne verujem ništa - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ukoliko je rekla to, onda ja kapiram da gazi reč - rekao je Viktor.

- Onda ti ne trebaš da pričaš sa Aneli - rekla je Mina.

- Ona da nije rekla da ćaskam sa Aneli, ja ne bih. Boleo bi me k\*rac - rekao je Viktor.

pročitajte još

Nisam mamu slušala, a ne njega: Sofija se polako pušta s lanca, Terzi se ovo nikako neće svideti! (VIDEO)

- Je l' možeš da me pustiš? - upitala je Mina.

-Ja ako te budem pustio, završavam s tobom - rekao je Viktor.

-Očigledno to hoćeš - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako te budem pustio, onda te puštam do kraja i završavam s tobom - rekao je Viktor.

- Te klinačke fore idi s nekim drugim. Pusti me da iskuliram svoju glavu - rekla je Mina.

- Možeš da iskuliraš sa mnom, a ako nećeš onda ću završiti s tobom - rekao je Viktor.

pročitajte još

Sigurna da je lud za njom: Kačavenda ne odustaje od teorije da Janjuš gori od ljubomore zbog Mikija Dudića! (VIDEO)

- To je ultimatum, ja to ne trpim. Ti meni ne možeš da glumiš autoritet, to moraš da znaš. Je l' si ti normalan da ti meni postavljaš ultimatum? Rođena majka mi ne može postavljati ultimatum - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne može niko da mi kaže da me ne mrzi: Maja ne shvata zašto Lepi Mića ima toliki animozitet prema njoj, ovo mu je žestoko zamerila! (VIDEO)

Farma

Aleksandra popila žuti karton: Kristijan joj preneo kritike od Proke, ona pobesnela kao ris! (VIDEO)

Zadruga

Šut-karta: Uroš zatražio od Anđele uslugu, usledio hladan tuš (VIDEO)

Zadruga

Ana truleks dobila šut kartu: Munjez je odjavio za sva vremena, nju pukla sujeta! (VIDEO)

Zadruga

Kakvo razočaranje: Aleksandra saznala da se Ivan Marinković kladio na nju, pa pala u očaj! (VIDEO)

Zadruga

Ena dala svoj sud: Urošu zamerila jer potpaljuje Anđelu protiv Gastoza, pa ga ipak sačuvala (VIDEO)