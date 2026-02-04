Rođena mama mi ne postavlja ultimatum, a ne ti: Viktor ucenio Minu raskidom, ona podivljala kao nikad! (VIDEO)

Ovo joj se nije dopalo!

Viktor Gagić vratio se kod Mine Vrbaški kako bi proverio da li se iskulirala, ali pošto i dalje nije želela da čuje za njega on joj je postavio ultimatum da će je ostaviti što ona nije želela da prihvati.

- Je l' si se iskulirala? - upitao je Viktor.

- Nisam - rekla je Mina.

- Šta se smeješ? - upitao je Viktor.

- Nisam, je l' vidiš Milena ovo - rekla je Mina.

- Je l' si joj rekla? - upitao je Viktor.

- Da - rekla je Mina.

- Je l' ti Viktore pričaš sa Asminom? - upitala je Milena.

- Da, a ja pričam s njim kad je on tu. Ja sam njemu zabranila Aneli, a on je tad odmah meni zabranio s Asminom. Ti meni ne veruješ, a ja budala tebi ne verujem ništa - rekla je Mina.

- Ukoliko je rekla to, onda ja kapiram da gazi reč - rekao je Viktor.

- Onda ti ne trebaš da pričaš sa Aneli - rekla je Mina.

- Ona da nije rekla da ćaskam sa Aneli, ja ne bih. Boleo bi me k\*rac - rekao je Viktor.

- Je l' možeš da me pustiš? - upitala je Mina.

-Ja ako te budem pustio, završavam s tobom - rekao je Viktor.

-Očigledno to hoćeš - rekla je Mina.

- Ako te budem pustio, onda te puštam do kraja i završavam s tobom - rekao je Viktor.

- Te klinačke fore idi s nekim drugim. Pusti me da iskuliram svoju glavu - rekla je Mina.

- Možeš da iskuliraš sa mnom, a ako nećeš onda ću završiti s tobom - rekao je Viktor.

- To je ultimatum, ja to ne trpim. Ti meni ne možeš da glumiš autoritet, to moraš da znaš. Je l' si ti normalan da ti meni postavljaš ultimatum? Rođena majka mi ne može postavljati ultimatum - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić