Paljba na Boru Santanu: Cimeri misle da je nesposoban, njemu ide para na uši! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo mu se nikako nije dopalo da čuje!

Veliki šef takmičarila "Elite" dao je novo zadatak, a danas je svako mora da bira tri najnesposobnija učesnika iz Bele kuće. 

- Ja ću da navedem Asmina koji četiri meseca nije sposoban da osvoji Maju. Bora koji nije sposoban da kontroliše bes i ljutnju - pričala je Jovana Cvijanović.

- Ja ću prvo Jakšićku da navedem, guraš se i tražiš temu, a nisi sposobna da podeliš 40 budžeta. Asmin zbog onoga što je Asmin rekao, a to je da ne može da trpi komentare. Treće mesto Bora zbog teme sa Urošem, ali i posle mesec dana on i dalje vozi tu priču. Nije mi normalno da se Uroš i Anastasija druže - govorio je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva osoba je Bora koji u nekim situacijama ne zna da odbrani svoje devojku kad se neke stvari dešavaju. Tvoja devojka mora uvek da bude na prvom mestu. Druga osoba, pa sve žene koje ovde ništa ne rade, one ne kuvaju i ne čiste. Može da bude Vanja Prodanović. Treća osoba Dušica jer je ona sportista i borbena, toliko se trudi, a ovde nije sposobna da da dva komentara - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

