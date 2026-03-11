USTREMIO SE KA NJOJ POPUT KOBCA: Asmin poput iskusnog predatora zadao sebi cilj da osvoji Majino srce, ona ne popušta ni makac! (VIDEO)

Ne da se lako osvojiti!

Maja Marinković pokušavala je da stavi do znanja Asminu Durdžiću da ne želi njegovu pažnju, već naprotiv, da se skloni od nje, što je njemu dalo vetar u leđa, da dodatno obleće i trudi se.

- Da sam želeo bio bih sa njih pet, šest, ali ne. Želeo sam samo s tobom da imam nešto - rekao je Asmin.

- Kako da ne. Svakako nikada nećeš biti sa mnom - rekla je Maja.

- Aha, kako da ne - kazao je Asmin.

- Idem da spavam - rekla je Maja.

- Sad ću da te pokrijem - rekao je Asmin.

- Asmine, pomeri se od mene, ajde - kazala je Maja.

- Majo, zašto se ti foliraš? - upitao je Asmin.

- Ne zanimaš me, nadam se da ti je to jasno - kazala je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.