USTREMIO SE KA NJOJ POPUT KOBCA: Asmin poput iskusnog predatora zadao sebi cilj da osvoji Majino srce, ona ne popušta ni makac! (VIDEO)

Izor: Pink.rs

Ne da se lako osvojiti!

Maja Marinković pokušavala je da stavi do znanja Asminu Durdžiću da ne želi njegovu pažnju, već naprotiv, da se skloni od nje, što je njemu dalo vetar u leđa, da dodatno obleće i trudi se.

- Da sam želeo bio bih sa njih pet, šest, ali ne. Želeo sam samo s tobom da imam nešto - rekao je Asmin.

- Kako da ne. Svakako nikada nećeš biti sa mnom - rekla je Maja.

- Aha, kako da ne - kazao je Asmin.

- Idem da spavam - rekla je Maja.

- Sad ću da te pokrijem - rekao je Asmin.

- Asmine, pomeri se od mene, ajde - kazala je Maja.

- Majo, zašto se ti foliraš? - upitao je Asmin.

- Ne zanimaš me, nadam se da ti je to jasno - kazala je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

