OBEZBEĐENJE SE NE ODVAJA OD NJIH: Jovana i Luka zaratili kao nikada, pljušte uvrede (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U dovrištu Elite došlo je do sukoba između Jovane Mitić i Luke Vujovića. Njih dvoje su se čašćavali uvredama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si pomeneo moje dete, govoriš da moje dete nije meni postalo čestitku, a možda nije imao para - vikala je Jovana.

- Pa šta - govorio je Luka.

- Pi*kuce jedna, Milan mi je rekao da si ga molio da me čačka, a gde je tvoj sin, je l gde je - upitala je Jovana.

- Ma ajde ti koja si magistrila na magistrari - rekao je LUka.

- Tamo ti mama bila - doodala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ćeš da završiš u buvari - dodao je Luka.

- Ma nemoj ti meni - reka je Jovana, pa je pohvalila Anđela koji je prošao pored nje.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

