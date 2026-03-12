PALA NA TESTU! Anita potajno priželjkuje svadbu sa Anđelom, svojim odgovorom dokazala da nije imuna na bivšeg!? (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anitu Stanojlović.

Rekao si da bi prekinuo sa Anitom da priča sa Anđelom, kako bi reagovao da Anita i Anđelo imaju venčanje?

- Prihvatio bih to, to je zadatak. Ne bi bilo okej da sede zajedno da pričaju. Ja joj verujem sto posto, a možda i ona meni bude tad verovala - rekao je Luka.

- Čim se ovako ponaša veruje da sam odlepila za njim - rekla je Anita.

- Očekivao sam da će Anita da reaguje drugačije. Anita je pre mesec dana reagovala najstrašnije, a sad nije ubedljiva - rekao je Mića.

- Kad je stiglo pismo za Luku i Aneli rekla sam da ja ne bih prihvatila zadatak, meni ne pada na pamet - rekla je Anita.

- Neka gledaoci pogledaju kako su ona i Maja slale srca. Tražila si od Luke da odreaguje, trebala si i ti da ustaneš i kažeš da ne bi prihvatila nijedan zadatak. Jako je bilo ružno kad se on ovde do poda savio, a ti si se smejala - rekao je Dačo.

- Čudna mi je njena reakcija. Luka hoće da se opere pa često ubacuje Anđela u njihovu svađu - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić