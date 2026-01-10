AKTUELNO

Zadruga

Videla sam stvari svojim očima: Anita priznala da li veruje Aneli ili Alibabi, pa žestoko zamerila Luki ovaj potez! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a  Joca Novinar dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o Aneli i Asminu.

- Ja slušam ove priče od Elite 7 i ne mislim da ni on, a ni ona pričaju istinu. Verujem više Asminu što se tiče nekih stvari iz njene prošlosti, to sam sve videla sad pre ulaska jer u Eliti 7 nisam imala priliku za to. Meni se ne sviđa što se Luka meša u ovu temu i potvrđuje Aneline priče, ne treba tu da se petlja pogotovo što je Aneli iznela mnoge laži na njen račun - rekla je Anita.

- Oni nikad nisu zvali moje dete da ga vide na kameru ili nešto. Drago mi je da je Nerio u tom momentu uzeo dete i nije dao Grofici jer oni vređaju moje dete od dve ipo godine. Nema pravo niko da prilazi ni da je gleda, a kamoli da pitaju za nju - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić

