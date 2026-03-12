Rešetanje kakvo se na pamti! Bebica progutao Kačavendu činjenicama, Asmin je dokrajčio i izneo nove informacije o POKOJNOM VERENIKU! (VIDEO)

Ubeđeni da se Kačavenda plaši Asmina!

Žestoka svađa Milene Kačavende sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Asminom Durdžićem se nastavila.

- Što nisi pričao o prepiskama Dada i Site? - skočila je Milena.

- Ovo je peta emisija gde Kačavenda nema nijedan argument da se odbrani, nego vređa Aneli i Jakšićku. Rekla si da ćeš izneti dokaze u Narod pita, ali ako nešto ne postoji nema ni dokaza - rekao je Bebica.

- Ja dokaze nemam - rekla je Milena.

- Nisi džabe plakala, sve je istina što je Asmin rekao i plašiš se šta može još da iznese o tebi. Šta ćeš da dokažeš ako on kaže da ima klip? - rekao je Bebica.

- Šta ćeš ako tvoj David dođe sa mnom? - ubacio se Asmin.

- Videćemo uplatnice i p*rno snimke - rekla je Milena.

- Opipljivo je. Ako ja tebe zovem i ti mene imamo obostrani interes. On je o svima prikupljao informacije. O svakom ko mu je dirao dete ima sve - rekao je Sale.

- Istina je da je on mene zamolio da ne diram dete u svađi sa Aneli dok nije došlo do mlevenja kad je on rekao da ne može više iza nje da stoji. Četiri meseca nisam uplitala dete - rekla je Milena.

- Ja sam pustio ljude da me savetuju da vidim da li mi žele dobro ili loše. Ako sam joj rekao da ne mogu više iza Aneli da stojim, mislio sam da je pametnija. Ko me dirne prvi naj*bao je. Ona je slala pare da sahrane lika, slagali ljudi nije ga ostavljala na miru - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić