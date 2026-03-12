AKTUELNO

Zadruga

Izdala je Asmina i više od DVA PUTA! Durdžić podsetio sve na Kačavendine prodaje, Janjuš stao uz nju: Nisi pokazala to sinovima, GARANTUJEM (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Raskrinkavanje kakvog nema!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mileni Kačavendi.

- Kada je tebi odgovaralo ti si odrukala planove Asminove za Aneli, kakav si to drugar - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Bila sam majka svojoj braći, nije mi život bio kao po loju: Anita opravdala svoje životne greške preko teskog detinjstva! (VIDEO)

- Znali smo da će da je navuče, on to nije krio i to je rečeno nakon onoga u izolaciji. Ne vidim ja tu nikakvo drukanje. Da sam ja odrukala unapred, valjda bi Aneli saznala i ne bi se zaj*bala - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada smo Aneli i ja bili u hotelu, ona je rekla: "znam ja šta Asmin radi, o tome ćemo tek", tu me je već odrukala. Kada je bila svađa sa Dačom, ona je ustala ovde i rekla: "on ponovo navlači ovu ženu"...Ja sam tebe toliko povredio, ti si me prva osudila kada sam bio dobar sa Aneli, zato što ne želiš meni dobro. Jedna majka koja voli svoju decu ne može da mrzi tuđu - rekao je Asmin.

- Jao što lupa kao otvoren prozor... - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Kakva pomoć, ti je od ku*ca uništavaš: Luka pecnuo Miću jer se okrenuo od Anite, Pržulj ZAURLAO na njega, Stanojlovićeva UKINULA sek*ualne odnose (VID

- Kada je Janjušu bilo najteže, kada je lio suze, plakao na novinarima, rekla si: "ti plačeš, ovo su fejk suze" - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti meni da govoriš da li sam dobra ili loša majka...Onda i ti ne voliš svoje dete čim si rekao da sam incest majka i ostalo - rekla je Milena.

- Ona nikada slike od Anđela nije pokazala svojim sinovima, ja ti garantujem, ja to znam. Kada se ovde to otkrilo i kada se saznalo, tj. kada si to rekla i kada si shvatila da si se sj*bala, shvatila si da si se samo ukanalila - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Rešetanje kakvo se na pamti! Bebica progutao Kačavendu činjenicama, Asmin je dokrajčio i izneo nove informacije o POKOJNOM VERENIKU! (VIDEO)

- Ovako nisi pričao kada sam ti pričala o Anđelu pre ulaska...Je l' ti znaš da se devojka u Srbiji ubila zbog toga?! - rekla je Kačavenda.

- Ne, ona se ubila zbog linča, a ne zbog zaljubljivanja na whatsapp-u - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam mnoge stvari prošla da bi mene ovi, mahom, lilihipi uspeli da us*ru. Ja stojim iza celog svog života, boli me pi*ka ko će kako to da komentariše, ja određene stvari nisam govorila, baš postoje neki snimci - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Sama sebi je iskopala sve jame! Kačavenda bezuspešno pokušava da zaštiti svoje dostojanstvo, Bebica dolio ulje na vatru: Nemaš argumente! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije. 

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

OPA! Palo prvo zajedničko kupanje u Eliti 9, Sara Raičević puca od sreće jer je Janjuš pored nje (VIDEO)

Zadruga

Karambol Jakšićke i Luke usijao Belu kuću! Ori se crnim stolom, optužbe pljušte kao lude: Pričaj o tome što si se je*ala u Italiji! (VIDEO)

Domaći

Viđali se u studiju i dolazila je kući u modricama od se*sa: Kačavenda otkrila do kakvih saznanja je došla o aferi Anite i Relje Popovića, SKANDAL NAD

Domaći

Obezbeđenje u pripravnosti! Bora najavio karambol Hani, ali bez Nerija, pa izvređao Anastasiju (VIDEO)

Zadruga

Ori se pab! Mića raskrinkao flert Anite i Luke, Đukić je odjavio: Izlazim iz bilo kakve kombinacije i odnosa sa njom (VIDEO)

Domaći

GURNUO JE NJENOG OCA I SLOMIO JOJ JE VILICU, ISTERAN JE IZ MANASTIRA: Stefani iznela JEZIVE detalje iz Matorinog doma, Tomićeva ne zna gde bije! Obezb