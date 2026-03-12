Izdala je Asmina i više od DVA PUTA! Durdžić podsetio sve na Kačavendine prodaje, Janjuš stao uz nju: Nisi pokazala to sinovima, GARANTUJEM (VIDEO)

Raskrinkavanje kakvog nema!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mileni Kačavendi.

- Kada je tebi odgovaralo ti si odrukala planove Asminove za Aneli, kakav si to drugar - glasilo je pitanje.

- Znali smo da će da je navuče, on to nije krio i to je rečeno nakon onoga u izolaciji. Ne vidim ja tu nikakvo drukanje. Da sam ja odrukala unapred, valjda bi Aneli saznala i ne bi se zaj*bala - rekla je Kačavenda.

- Kada smo Aneli i ja bili u hotelu, ona je rekla: "znam ja šta Asmin radi, o tome ćemo tek", tu me je već odrukala. Kada je bila svađa sa Dačom, ona je ustala ovde i rekla: "on ponovo navlači ovu ženu"...Ja sam tebe toliko povredio, ti si me prva osudila kada sam bio dobar sa Aneli, zato što ne želiš meni dobro. Jedna majka koja voli svoju decu ne može da mrzi tuđu - rekao je Asmin.

- Jao što lupa kao otvoren prozor... - rekla je Kačavenda.

- Kada je Janjušu bilo najteže, kada je lio suze, plakao na novinarima, rekla si: "ti plačeš, ovo su fejk suze" - rekao je Asmin.

- Ti meni da govoriš da li sam dobra ili loša majka...Onda i ti ne voliš svoje dete čim si rekao da sam incest majka i ostalo - rekla je Milena.

- Ona nikada slike od Anđela nije pokazala svojim sinovima, ja ti garantujem, ja to znam. Kada se ovde to otkrilo i kada se saznalo, tj. kada si to rekla i kada si shvatila da si se sj*bala, shvatila si da si se samo ukanalila - rekao je Janjuš.

- Ovako nisi pričao kada sam ti pričala o Anđelu pre ulaska...Je l' ti znaš da se devojka u Srbiji ubila zbog toga?! - rekla je Kačavenda.

- Ne, ona se ubila zbog linča, a ne zbog zaljubljivanja na whatsapp-u - rekao je Asmin.

- Ja sam mnoge stvari prošla da bi mene ovi, mahom, lilihipi uspeli da us*ru. Ja stojim iza celog svog života, boli me pi*ka ko će kako to da komentariše, ja određene stvari nisam govorila, baš postoje neki snimci - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić