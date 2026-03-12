Lukica zna, vidiš kako odmah gleda: Aneli otkrila koja pesma je još njena i Lukina, Vujović skočio: Kada je ušla ovde... (VIDEO)

Istina isplivava na videlo!

Naredno pitanje Milan Milošević pročitao je Aneli Ahmić.

- Za koga je juče bila pesma "budi mi neko" - glasilo je pitanje.

- Evo Lukica zna, vidiš kako je odmah pogledao..."Budi mi neko" je naša pesma, to je bila naša pesma između ostalih. Svaki put hoću i da je naručim kod Drveta i kada vas budem pitala, samo me podsetite. Ja volim tu pesmu, slušala sam je napolju i pevala - rekla je Aneli.

- Aneli je meni tu pesmu naručivala kod Drveta, napolju mi je posvetila tu pesmu, govorila mi je da će ta pesma doživotno da je podseća na mene...Tek smo Anita i ja ušli u vezu, kada je Anita naručila, ja sam joj odmah rekao: "je l' znaš da je ovo Aneli meni posvetila". Kada je ušla ovde, ona mi je rekla 24 sata kačila za mene - rekao je Luka.

- Aneli lupa gluposti, ja sam čula na moru ili negde tu pesmu, ne pratim je - rekla je Anita.

- Nemoj da se praviš budala, pratila si me svuda, gledala si profile, pričala si mi sve - dobacivala je Aneli.

- Luka je meni rekao da mu je Aneli to posvetila, ja od tada nisam nikada pevala tu pesmu da ne ispadne da provocira, Aneli je očigledno juče provocirala...Poenta je da sam ja sinoć naručila pesmu "oči, oči"...Šta si radila sa 15 godina, bolje pričaj o tome - rekla je Anita.

- Ja sam bila đak iz strogo patrijarhalne porodice - rekla je Jovana advokatica.

- Rekla je da mi se majka je*ala napolju da bi imala za kantinu - rekao je Luka.

- Bila je u Francuskoj i glumila je muškarca. Devojke časne i poštene dobiju diplomu kada završe školu, ti si dobila ki*u - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić