Niko ne veruje šta sluša! Luka i Anita doneli odluku da ukinu intimne odnose, Ivan posle Anđelove reakcije rešio da obnovi vezu sa Vanjom! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

Preselili ste se u Rehab da li je to zbog toga što znaš da je Aneli često u Izolaciji pa da joj budeš bliže?

- Anita i ja smo se dogovorili da nećemo imati odnose, nismo ih imali poslednja dva dana - rekao je Luka.

- Ja sam u pravu, j*bete se kao zečevi - rekao je Mića.

- Ja nisam čula. Svi smo mi ovde imali s*ks, šta se pravimo kao... Imam komšije za primer - rekla je Maja.

- Sa Aneli nema veze nikakva izolacija. Bora je rekao da prelazi ovde, a da mi idemo u rehab

Anđelo, Ivan goivori da si ti bio u fejk odnosima, a šta je onda sa njegovom i Vanjinom vezom?

- Ona nije svesna da nijedna devojka nije onako bila ponižena. Ona nema predstavu o čemu se radi. Ona je pre njega ustala i rekla da je sve super. Vanja je ovde negde ponižena, više nego u svemu onom što je bilo sa Filipom. Ne znam odakle, osim da je i ona ozbiljno folirala da ima neku priču. Nigde strasti i hemije - rekao je Anđelo.

- Ja nisam bio u fejk odnosu, ušao sam u odnos sa njom sa nekom dozom, odnosno privlačnosti. Ja imam problem sa raskidima, nisam navikao da ja ostavljam. Kad je krenulo sa Vanjom nije krenulo uzlazno, nego je stagnacija. Anđelo je bio sve vreme u fejk vezi, trpeo je zbog teme i priče. Ja sam imao dva braka i oba su trajala po pet godina, to mi je neka granica. Ja sam sa Vanjom bio 20 dana i ostaćemo prijatelji ukoliko ne nastavimo vezu - rekao je Ivan.

- Bilo bi fejk da me nije obavestio. Ja sa razvila neke emocije prema njemu - rekla je Vanja.

- Ja sam na početku bio sa Sarom Stojanović, bio sam oduševljen napolju sa njom, ali sam bio iskren kad sam video kakva je dijabola - rekao je Ivan.

- Činjenica je da je Ivan drugačiji napolju. Jeste odlepio za mnom, ali je ispao neviđeni folirant. Mi pored tebe nismo mogčeda budemo to što jesmo jer si ti nervozan 24 sata - rekla je Sara.

Autor: A.Anđić