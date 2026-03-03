Nije mogla da veruje! Aneli saznala da Luka i Anita prostiru veš u hotelu, ostala šokirana (VIDEO)

Au!
Aneli Ahmić došla je do hotela, gde će boraviti narednih sedam dana, te je tako zatekla Anđela Rankovića kako prostire veš, ali je nju zanimalo čije su ostale stvari.
- Čija je to roba sve - pitala je Aneli.
- Ma Anitina - rekao je Anđelo.
- Ko im je prostrao - pitala je Aneli.
- Pa oni - rekao je Anđelo.
- Je l' me zaj*bavaš?! On ili ona (Luka ili Anita) - pitala je Aneli.
- Ona - rekla je Aneli.
- Odmah sam rekao da skloni da ne bude posle kako provociram, odmah bi rekli da provociram - rekao je Anđelo.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić