Nije mogla da veruje! Aneli saznala da Luka i Anita prostiru veš u hotelu, ostala šokirana (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Aneli Ahmić došla je do hotela, gde će boraviti narednih sedam dana, te je tako zatekla Anđela Rankovića kako prostire veš, ali je nju zanimalo čije su ostale stvari.

- Čija je to roba sve - pitala je Aneli.

- Ma Anitina - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko im je prostrao - pitala je Aneli.

- Pa oni - rekao je Anđelo.

- Je l' me zaj*bavaš?! On ili ona (Luka ili Anita) - pitala je Aneli.

- Ona - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odmah sam rekao da skloni da ne bude posle kako provociram, odmah bi rekli da provociram - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

