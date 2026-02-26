Tenzija na vrhuncu! Anita i Luka danas ne pronalaze zajednički jezik! Dragana i Matora spremne da se ostvare u ulozi roditelja! (VIDEO)

Au!

Naredni par u ljubavnom kvizu bili su Mina i Viktor.

- Cilj na kjem bih volela da radimo zajedno?- pročitala je Mina.

- Stabilnost. Ljubav sa tobom je? To je opasna turbulencija, ali opasna - rekao je Viktor.

- Ljubav sa tobom je kad pružiš svakodnevnu pažnju - rekla je Mina.

Zatim su odgovarali Anita i Luka.

- Najlepša stavr koju si uradio za mene je ovo poslednje kad je odbio zadatak - rekla je Anita.

- Imam utisak da te kod mene najviše iritira? - pročitao je Luka.

- Smeh, ja plačem, a on mi se smeje - rekla je Anita.

- Bespotrebno pravljenje problema. Ja imam utisak da nju najviše nervira kod mene ironija i ćutnja na ukućane - rekao je Luka.

Sledeći par bili su Sofija i Terza.

- Naš auto, troje dece negde i idemo zajedno, Tiara, Despot i Barbara - rekla je Sofija.

- Naučio si da trebam da budem u dosta situacija smireniji - rekao je Terza.

Naredni par bili su Vanja i Ivan.

- Nikad neću zaboraviti jedan s*ks. Ko vas j*be što niste videli - rekao je Ivan.

Kad sam te prvi put videla pomislila sam kakav idiot - rekal je Vanja.

Dragana i Matora su sledeće odgovarale.

- Nisam joj verovala kad su nas svi napadali, tad sam je podcenila - rekla je Matora.

- Svi su mislili da ću da je ostavim kad izađem. Volela bih da u budućnosti ostvarimo porodicu i da imamo decu - rekla je Dragana.

- JA bih volela da zatrudnim, starija sam dve godine - rekla je Matora.

- Žensko će biti Danica - rekla je Dragana.

Autor: A.Anđić