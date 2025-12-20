Koju god fioku da otvore u njoj se nalazi blam: Luka sastavio Aneli i Asmina sa zemljom, i dalje ne može da veruje koga je hteo da oženi (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Koju god fioku da otvore u njoj se nalazi blam! Kao da imaju milion opcija, a oni evo šta urade. Evo do čega je doveo njihov odnos. Njih niko nije terao da idu u hotel. Asmin ne zna u ovoj situaciji da je smiri, a naravno da će da je smiri kad je u svađi sa mnom. Njihovo jedino treba oko deteta i da se ne viđaju u životu. Ne može preko noći nakon onakvih reči da bude sve dobro - rekao je Luka.

- Ona je govorila da se ti sladiš i da likuješ - rekao je Darko.

- Ja likujem zbog sebe, nje mi je žao. Ja se osećam srećno i lepo. Ne postoji šansa da bih se ja ovoj ženi vratio. Ja sam svestan koliko sam se ja ponižavao. Ja danas vidim po čestitkama da je ljudima žao što nisam sa toliko godina uspeo da shvatim da ta veza nije za mene. Ja nisam mogao da idem protiv emocija - rekao je Luka.

- Rekao si da je Aneli smeće od osobe - rekao je Darko.

- Moguće. Jesam rekao, ja ne mogu da verujem sa kim sam bio. Ona gleda samo kako da me ponizi. Sledeći korak je bio da se venčamo, upoznao sam je sa celom porodicom. Vas dvoje ste mene ismevali. I meni se desilo da se napijem i ne biram. Nemoguće je da ako voliš mene da to radiš. Ona govori da je iskrena, a onda pet dana nako kaže da se mislimo. Besmisleno mi je da je komentarišem. Ne želim da ja budem inicijator da se svađamo. Ne osećam potrebu da je zaštitim. Ona udara na moju porodicu, a ja njenu nijednog trenutka nisam uzeo u usta negativno. Sve što je meni pričala i radila, ona se napolju nije ovako ponašala - rekao je Luka.

