Nisu bili intimni godinu dana!? Asmin progovorio o vezi sa Stanijom Dobrojević, otkrio sve pikanterije! (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić pokušao je na sve načine da ulepša Maji Marinković boravak u izolaciji. Ona je iskoristila priliku da ga ispita o njegovoj vezi sa Stanijom Dobrojević.

- Znaš šta sam saznao? - pitao je Asmin.

- Ne zanima me. Šta si saznao? - rekla je Maja.

- Ne zanima te - rekao je Asmin.

- Hladno je, da li da upalimo grejalicu? - pitala je Maja kroz smeh.

- Šta da radimo? Nemoj, pokrij se i biće ti toliplije. Je l' te bole noge? - rekao je Asmin kroz smeh.

- Otkud znaš? - pitala je.

- Rekao sam ti da imam šesto čulo - rekla je Maja.

- Hoćeš da te izmasiram? - pitao je Asmin.

- Ne - rekla je Maja.

- Mene nikad devojka nije ostavila, dam se sto posto u vezi. Sve što zamisliš ja ispunim, volim da ugađam ženi, ali me okrene u sekundi. Kad me prestaneš poštovati ne mogu ni s*ks na silu - rekao je Asmin.

- Kako si bio onda sa znaš već s kim? - pitala je Maja.

- Nisam bio godinu dana sa njom - rekao je Asmin.

- Ne s*ri - rekla je Maja.

- Kunem ti se u brata. Odem u Majami kad ona dobije, nije to to. Nisam hteo da raskinem jer sam hteo da budem uz nju kad joj je bilo najteže, ali nisam je ni varao. Upoznao sam jednu devojku mesec dana pre nego što sam hteo da uđem ovde. Ona je iz Italije - rekao je Asmin.

- Varao si je znači - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić