Drži Jovanu u šaci? Bora uverio pevačicu da zna mnogo o njenoj prošlosti, a evo da li su bili intimni (VIDEO)

Šok!

Bora Santana porazgovarao je sa Jovanom Cvijanović o Janjuševoj rođendanskoj proslavi, te su se osvrnuli i na njihov odnos.

- Stiglo je od Slobe Radanovića, od Samira mantije - rekao je Bora.

- Mene su zgotivili svi tamo - rekla je Sandra.

- Oteli joj balon i meni počeli da prave pederske priče. Ja sam ih sam skinuo i za sreću sam ih pustio da ne bi pravili cirkus. Devojka me ne zanima, ja ne lažem, sve je istina. Istina je da smo se povatali. Čak i devojka, Indi moja, sa kojom sam trebao da živim zajedno, koja me izvukla iz depresije. Zato sam ja i priznao sve. Ograđuju se, a ne mogu da živim od njih. Sve mi je kombinacije sj*bala. Ljubomorna je bila na tebe i ispitivala me. Ja sam rekao da nismo imali s*ks. Da smo imali ja nikad ne bih rekao da sam te j*bao. Mene je Sara isponižavala i onda sam ja rekao. Ti si jako realna devojka. - rekao je Bora.

- Ja i ti smo se ovde posvađali i ti si rekao da ćeš pričati o meni - rekla je Jovana.

- Ma ne za to, za neke druge stvari. Ja sam jedva čekao napolju da blejim sa njom. Zna da se ponaša, ne tenzija, nikad me obrukala nije - rekao je Bora.

- Ja se nikad nisam pogubila u životu, pijem ali umereno - rekla je Jovana.

- Makarona, Mikiša, Kupri, Šebez, Đomla, Šareni što je bio sa Stanijom, Taki, Kinez... Znate koji ljudi su bili - rekao je Bora.

- Ja znam ceo grad - rekla je Sara.

- Samo Sloba nije mogao da dođe i Rešićka i Đedović - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić