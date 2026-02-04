ULAŽE SILNE NAPORE DA RASKANTA KLAN: Asmin uverava Jovanu pevačicu da joj Aneli nije prijatelj, Cvijanovićeva saterana u ćošak! (VIDEO)

Robot Toša započeo je temu o odnosu Asmina Durdžića i Jovane Cvijanović.

- Miki, kako je Milena? - upitao je Miki.

- Evo je, sad će da dođe - kazao je Miki.

- Milena, da li si ispratila dešavanja od sinoć. Jovana i Asmin su se družili sinoć, a Jovana se malo posvađala sa njima - kazao je Toša.

- Jovana, a? Kako to? - upitala je Kačavenda.

- Aneli je bila nervozna nakon svađe sa Asminom, a ja sam želela da je smirim nakon toga. Ona je bila ljuta na Asmina, a meni je rekla da ne vidim dobro stvari - rekla je Jovana.

- Rekla ti je da si ku*va, nemoj ti da kažeš - kazao je Asmin.

- Ne, nije tako. Meni su Maja i Aneli, moje drugarice rekle da mi ništa ne zameraju, to je tako i ja im verujem - kazala je Jovana.

- Jovana, Aneli ti je govorila da si alkoholičarka. Budi bar malo realna - rekao je Asmin.

