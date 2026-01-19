Odmah joj poletela u zagrljaj! Maja dočekala Jovanu pevačicu s vrata, Janjuš odmah reagovao: Jao ludaka, šta je s ovim ludacima?! (VIDEO)

Šok!

Jovana Cvijanović krenula je put Bele kuće, a kako su je učesnici videli kroz prozor i preneli to Janjušu, on je odmah odreagovao.

- Jao ludaka, šta je s ovim ludacima - rekao je Janjuš dok je Jovana ulazila.

- Ko ti je prava drugarica, šta si se zbunila - rekla je Jovana dok se grlila s Majom.

- Dobro veče, kako ste?! Ja sam dobro, drago mi je što vas vidim, ja sam Jovana Cvijanović, nekadašnja učesnica "Elite 7", za mene ste mogli svašta nešto da pričate, ali da sam folirant, nisam nikako. Nisam došla ovde da morališem, tu sam da se družimo, da svašta nešto ispričamo, vi ste dosta pričali, dosta spominjali, malo i slagali. Nikoga neću vređati - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić