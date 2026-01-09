AKTUELNO

Nemoj da ti popijem krv na slamčicu: Janjuš nominovao Jakšićku, Kačavenda mu odmah uzvratila (VIDEO)

Šok!

Marko Janjušević Janjuš je nominovao u Odabranima odmah posle Milene Kačavende.

- Složiću se sa mojom Milkom, pojedinima sam ja mnogo dao na značaju ovde. Na primer, što se tiče Jakšićke, iznervirala me je što je tebe Milka (Kačavenda) poslala, i to u dogovoru sa ovom metlom Vanjom. Uskoro će ona svinja iz Niša da nominuje sa bolesnicima, sve sam joj opraštao jer je bolesna! Nominovaću Jakšićku. Ja mogu da im upalim još malo jače, možda će se i to desiti, da znaš samo da ne bude nekih nesuglasica. Ta metla, da joj nije mene ovde...Ne volim takve osobe koje na silu rade sve, to stvarno ne volim, kada misle da su bitne. Jedan odsto ljudi ne zna za njih, verujte mi - rekao je Janjuš.

- Ti hoćeš da se svađaš?! Ovo može da traje do pola četiri, da ti popijem krv na slamčicu. Ćuti molim te, primila se kao poziv za vojsku - rekla je Kačavenda.

- Šta ja?! Mi smo dva dana bili u vezi. Kraće nego Filip i Maja - rekao je Janjuš.

- Slušaj sada ovako, ti si napravio sve ovo, pravite od nebitnih bitne. Njima mame i tate ne znaju da su u rijalitiju i komšiluk - rekla je Maja.

- Ona s 22 godine mi je fakultetski obrazovana, upije kao sunđer i onda priča nešto. Pogledaj na šta liči! Vređaju je dva meseca kao konja. Ja sam direktno devojci sve u oči rekla pre dva meseca, i nikada više - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

