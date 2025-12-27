Shvatila da nije imun na Aneli: Kačavenda izula Asmina argumentima, uočila nelogičnosti u njegovom izlaganju (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- On se zaigrao, to sam mu i rekla. Da meni neko kaže: "To si ti, sama na podu", ja bih haos napravila. On je prešao neke granice. U izolaciji je dokazao dosta toga, a dosta toga je nesvesno i demantovala. Maja je u pravu kad kaže da to nije bio jedan utorak, nego dva. On je otišao u izolaciju tek kad ga je Aneli isporzivala da nema herca. Oni ne mogu ovde da reše stvari. Do kraja rijalitija će biti ozbiljno mučenje, a neće biti postignut dogovor. Ja se ne slažem da on posle dve ipo godine vidi dete u rajskom vrtu, a ni da baba i deda preuzimaju dete. Mislim da je to njen ženski sujetni momenat. Stanija nije tema od moenta kad je on dao crveni akrton. I danas kad je branio indirektno Aneli, mislim da spušta loptu. Dok mu je odgovaralo da Nerio potvrđuje njegovu priču, onda je bio okej. Sve će da se slegne, ali situacija između njih dvoje teško da će biti rešena. On je išao svesno da sebe uvali u kanal kako bi neke stvari dokazao. Zašto on potencira da ne može da pređe preko Janjuša i Luke, a i lako je odjavio Staniju - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić