AKTUELNO

Zadruga

Shvatila da nije imun na Aneli: Kačavenda izula Asmina argumentima, uočila nelogičnosti u njegovom izlaganju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je  Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Posle svega legneš u krevet s njim, a ja treba da ga pljujem?! Janjuša Aneli umalo izvela iz takta, on se obratio Grofici: Moja bivša tašta?! Ljubim (

- On se zaigrao, to sam mu i rekla. Da meni neko kaže: "To si ti, sama na podu", ja bih haos napravila. On je prešao neke granice. U izolaciji je dokazao dosta toga, a dosta toga je nesvesno i demantovala. Maja je u pravu kad kaže da to nije bio jedan utorak, nego dva. On je otišao u izolaciju tek kad ga je Aneli isporzivala da nema herca. Oni ne mogu ovde da reše stvari. Do kraja rijalitija će biti ozbiljno mučenje, a neće biti postignut dogovor. Ja se ne slažem da on posle dve ipo godine vidi dete u rajskom vrtu, a ni da baba i deda preuzimaju dete. Mislim da je to njen ženski sujetni momenat. Stanija nije tema od moenta kad je on dao crveni akrton. I danas kad je branio indirektno Aneli, mislim da spušta loptu. Dok mu je odgovaralo da Nerio potvrđuje njegovu priču, onda je bio okej. Sve će da se slegne, ali situacija između njih dvoje teško da će biti rešena. On je išao svesno da sebe uvali u kanal kako bi neke stvari dokazao. Zašto on potencira da ne može da pređe preko Janjuša i Luke, a i lako je odjavio Staniju - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

On je sebe ponizio što je bio sa mnom! Aneli ne odustaje od rata sa Asminom, ponovo udarila na njegovo očinstvo: Gazi preko mrtvih zbog žena! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

TVOJA NEGATIVNA ENERGIJA UTIČE NA MENE: Peckanje Maje i Asmina ne prestaje, on više ne krije da nije imun na nju! (VIDEO)

Zadruga

Ipak ne može bez nje? Alibaba dokazao da nije imun na Aneli, zbog ovoga je Luka odmah izljubomorisao! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da se usaglase: Miljana i Asmin pokušavaju da sklope detalje vrele akcije, Kačavenda uočila nelogičnosti u Alibabinoj priči (VIDEO)

Zadruga

ASMIN NIJE NAVALENTAN: Aneli ponizila Luku, Asmina u nebesa, pa istakla da je Vujović preterivao u OVOME! (VIDEO)

Domaći

Ipak nije preboleo Aneli? Janjuš ovim potezom dokazao da nije imun na bivšu, poslao joj tajni znak! (VIDEO)

Zadruga

U hotelu si stavila pečat da voliš Asmina! Miljana zakucala Aneli čvrstim argumentima, ona nije znala šta da joj odgovori! (VIDEO)