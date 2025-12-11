ASMIN NIJE NAVALENTAN: Aneli ponizila Luku, Asmina u nebesa, pa istakla da je Vujović preterivao u OVOME! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aneli Ahmić.

- Na Dačino pitanje ''Da li si imala se*s sa Lukom'', ti si rekla ''Ne, ni takao me nije, nije on Luka, da me spopada za se*s''. Da li si sigurna da te je samo tako bio, da te nije dodirnuo ni za zadnjicu? - glasilo je pitanje.

- Asmin nije navalentnan. Luka je takav, njemu sam zamerala jer nema granice. Nije svestan kako je to ponašanje izgledalo - kazala je Aneli.

- Ja takođe nisam imao ženu koja toliko opseda mene da pazim i brinem o njoj, tražila je zagrljaj i poljubac kontantno - kazao je Luka.

- Luki sam zamerala jer on nije pazio na naš se*s, nije znao da to sve uradi diskretno - rekla je Anel.

- Ovo je smešno šta priča. Ispod pokrivača je pričala ''nemoj, molim te'' - ironično je rekao Luka.

