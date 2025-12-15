AKTUELNO

U hotelu si stavila pečat da voliš Asmina! Miljana zakucala Aneli čvrstim argumentima, ona nije znala šta da joj odgovori! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom podele budžeta Aneli Ahmić došlo je do svađe izmešu nje i Miljane Kulić.

- Moja porodica je za mene svetinja, nikada nisi mogla da čuješ da sam izgovorila jedno slovo ružno o mojoj porodici, a ti si sve i svašta izgovarala za svoju sestru - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne s*ri Miljana - viknula je Aneli.

- Da ti je sestra prodala auto. Zatim šta je pričao Nerio. Ti bi trebalo da posetiš psihijatra, da ideš da ti se ustanovi dijagnoza, mogu da te tužim. Ne znaš gde ćeš, uplela si se u vrzino kolo, voliš Asmina, samo ispituješ za njega, u utorak si išla srcem. U hotelu si stavila pečat da voliš Asmina. Sa Lukom si se igrala dve godine, sad ne znaš kako da se opravdaš podršci. I otac mog deteta je ovde, ne pita za mene, za njega, niti ga pozdravlja, niti treba, zapitaj se kako je meni. Previše se zalaufali. Luka je izmanipulisan. Ti si postala moj fanatik, a bila si mi fan, vređaš me, mrziš me, nemaš razloga za to, ali vidiš u meni konkurenciju - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

