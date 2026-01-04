AKTUELNO

Dočekala je na zicer: Kačavenda iskoristila svojih pet minuta da unakazi Jakšićku, gori sve! (VIDEO)

Trese se Elita!

U toku je emisija ''Igra istine'', a Vanja Živić postavila je pitanje Mileni Kačavendi.

- Mene zanima Milena da li si ti ljubomorna zbog Jakšićke i Janjuša? - glasilo je Vanjino pitanje.

- Ja nisam ljubomorna po prirodi i selektivno biraš muškarce, a ono što vidim je evidentno. Moj muškarac ne može da bude onaj za kog moram da razmišljam šta će da radi kad je pijan. Ne čudi me što je Bora ovako reagovao, trebao je mnogo ranije da reaguje - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da kažem da se mi nismo ljubili uopšte za žurke - rekla je Jakšićka.

- Ma da te nije možda na silu ljubio u usta - rekla je Milena.

- Jeste - rekla je Jakšićka.

- Ti hoćeš da kažeš da nisi to htela, je l'? - upitao je Janjuš.

- Kačavenda se prva odvalila za Novogodišnju noć - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ona mrtva pijana nije radila ništa, a ti jesi - rekao je Terza.

- Ti govoriš da nisi deo kokošinjca, a radila si isto što i Dušica - rekla je Jakšićka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

