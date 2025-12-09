AKTUELNO

Zadruga

Volela bih da sam sama: Aneli priznala da želi da se reši Luke, Janjuš odmah počeo da turira! (VIDEO)

Šok!

Aneli Ahmić priznala je da bi volela da se reši Luke Vujovića, a njena izjava najviše je šokirala Marka Janjuševića Janjuša.

- Ovo da čuje Luka da si rekla kako li bi reagovao - rekao je Janjuš.

Zahvalan Bogu što ga je sklonio od Mine: Terza nikad iskrenije poželeo bivšoj svu sreću s Viktorom! (VIDEO)

- Pa naravno da ga se rešim i on mene želi da se reši, ali znam da ćemo ostati do kraja života zajedno - govorila je ona.

- Ali da ga se rešiš - dodao je Janjuš.

- Volela bih da sam u životu sama i da se rešim svih ljubavnih problema - nastavila je Aneli.

Haos u Beloj kući: Anita zaratila sa Urošem da bi odbranila Borinu čast, Alibaba mu očitao lekciju! (VIDEO)

- Ako do Svetog Nikole ostanete zajedno p*pušiću i Luki i tebi - govorio je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

