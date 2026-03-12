AKTUELNO

Zadruga

Sve pršti od strasti! Janjušu i Vanji popuštaju kočnice, sevaju poljupci na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nakon emisije "Pitanja gledalaca" takmičari Elite 9 počeli su sa spremanjem za spavanje.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo su se ušuškali u svoje krevete, a Vanja Živić i Marko Janjušević Janjuš su legli zajedno u krevet, tj. ona je došla kod Janjuša u krevet.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni nisu krili koliko strasti postoji između njih, te su krenuli sa razmenjivanjem poljubaca. Janjuš je sve vreme pokušavao da izvuče od Vanje kada će pasti francuski poljubac, dok je ona negodovala uz objašnjenje da su BFF.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

