Sve pršti od strasti! Janjušu i Vanji popuštaju kočnice, sevaju poljupci na sve strane! (VIDEO)

Nakon emisije "Pitanja gledalaca" takmičari Elite 9 počeli su sa spremanjem za spavanje.

Ubrzo su se ušuškali u svoje krevete, a Vanja Živić i Marko Janjušević Janjuš su legli zajedno u krevet, tj. ona je došla kod Janjuša u krevet.

Oni nisu krili koliko strasti postoji između njih, te su krenuli sa razmenjivanjem poljubaca. Janjuš je sve vreme pokušavao da izvuče od Vanje kada će pasti francuski poljubac, dok je ona negodovala uz objašnjenje da su BFF.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić