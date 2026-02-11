AKTUELNO

Zadruga

Voleo sam te mnogo: Janjušu sve više popuštaju kočnice, on i Aneli na korak do pomirenja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko bi rekao?

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić izrazili su želju da otplešu i uz numere Ace Pejovića, ''Soba 501'' koju su jedno drugom posvetili još davnih dana, a tom prilikom je i Janjuš priznao koliko je voleo.

pročitajte još

Ja bih da slušam kako dišeš na mom jastuku: Janjuš i Aneli ne mogu da obuzdaju emocije, zaplesali kao da su sami na svetu! (VIDEO)

- Voleo sam te mnogo, majke mi - rekao je Janjuš.

- I ja tebe najviše - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio sam zaljubljen u tebe - rekao je Janjuš.

- Što lažeš kad si rekao da me voliš i dalje? - upitala je Aneli.

pročitajte još

Ja jedino u tebi tražim nešto poznato: Janjuš i Toša udruženim snagama teše nervoznu Aneli, ona nikad tenzičnija! (VIDEO)

- Je l' si me prebolela? - upitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam, ali nisam - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ovako to radi Mina Vrbaški: Brutalno lomila zadnjicom na Tošine oči, a u stopu je prati i ova takmičarka! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Anđela i Gastoz na korak do pucanja?! Iako je sve delovalo idilično, on ovim potezom sve dokazao! (VIDEO)

Zadruga

Još jedno pucanje prijateljstva na pomolu? Kačavenda sve više sumnja u Alibabu, otkrila Aneli sve detalje! (VIDEO)

Zadruga

Terza javno zaprosio Sofiju: Na korak do pomirenja, rešili svojoj ljubavi da daju još jednu šansu! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Nerio jedva doneo odluku da navede Aneli na anketu, ona odmah reagovala! (VIDEO)

Zadruga

Ja sam uvek bila džek: Maja se otvorila i dala 3.000 za veš mašinu, Toša i Janjuš je dižu u nebesa! (VIDEO)

Domaći

Čudno mi je što želi da ugasi temu: Luka progovorio o navodnoj aferi Anite i Relje, pa brutalno opleo po Aneli i Filipu! (VIDEO)