Voleo sam te mnogo: Janjušu sve više popuštaju kočnice, on i Aneli na korak do pomirenja! (VIDEO)

Ko bi rekao?
Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić izrazili su želju da otplešu i uz numere Ace Pejovića, ''Soba 501'' koju su jedno drugom posvetili još davnih dana, a tom prilikom je i Janjuš priznao koliko je voleo.
- Voleo sam te mnogo, majke mi - rekao je Janjuš.
- I ja tebe najviše - rekla je Aneli.
- Bio sam zaljubljen u tebe - rekao je Janjuš.
- Što lažeš kad si rekao da me voliš i dalje? - upitala je Aneli.
- Je l' si me prebolela? - upitao je Janjuš.
- Jesam, ali nisam - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte klikom OVDE.
Autor: N.Panić