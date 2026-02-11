Voleo sam te mnogo: Janjušu sve više popuštaju kočnice, on i Aneli na korak do pomirenja! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić izrazili su želju da otplešu i uz numere Ace Pejovića, ''Soba 501'' koju su jedno drugom posvetili još davnih dana, a tom prilikom je i Janjuš priznao koliko je voleo.

- Voleo sam te mnogo, majke mi - rekao je Janjuš.

- I ja tebe najviše - rekla je Aneli.

- Bio sam zaljubljen u tebe - rekao je Janjuš.

- Što lažeš kad si rekao da me voliš i dalje? - upitala je Aneli.

- Je l' si me prebolela? - upitao je Janjuš.

- Jesam, ali nisam - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić