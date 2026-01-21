AKTUELNO

Zadruga

Ja sam uvek bila džek: Maja se otvorila i dala 3.000 za veš mašinu, Toša i Janjuš je dižu u nebesa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko bi rekao?

Robot Toša je okupio takmičare kako bi se dogovorili oko para za veš mašinu, a on i Marko Janjušević Janjuš su bili toliko uverljivi da niko nije mogao da ih provali.

pročitajte još

Moj najveći blam ikada: Teodora pokušava da bude hladna kao led zbog slika s Takijem, ali kočnice otkazuju! (VIDEO)

- Janjuše, koliko si skupio para? - upitao je Toša.

- Imamo 21.000, možeš li nam spustiti - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema šanse, uvek me istresete iz gaća - rekao je Toša.

- Molim te mi učini za sve provedene dane i dodaj 10.000 - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Novi ljubavni par u Eliti! Bora smuvao Sandru Todić, Uroš Stanić će pošizeti posle ovoga (VIDEO)

- Je l' ti ličim na Narodnu banku? - upitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Molim te Tošo, daj nam 10.000 - rekao je Janjuš.

- Mićo, daj mi budžet od radija i onda ću ti vratiti - rekao je Bora.

pročitajte još

Šok prizor u Eliti: Stigle slike Takija i Teodore, takmičarima popadale vilice! (VIDEO)

- Imamo 22.000 - rekao je Janjuš.

- J*bote, ta cifra kao da se smanjuje - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, evo još dve hiljade - rekla je Maja.

- Opa, Maja se otvorila - rekao je Toša.

pročitajte još

Maja i Asmin OTVORENO FLERTUJU! Aneli pravi haos po Beloj kući, GORI SVE! (VIDEO)

- Ja sam uvek bila džek - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok preokret: Alibaba postao Anelin veliki zaštitnk i počeo da je brani od zlih jezika, Janjuš mu se našao prvi na tapeti! (VIDEO)

Domaći

Čudno mi je što želi da ugasi temu: Luka progovorio o navodnoj aferi Anite i Relje, pa brutalno opleo po Aneli i Filipu! (VIDEO)

Zadruga

Više ne može očima da ga gleda? Anita priznala Luki da sumnja u njegove emocije, ne želi ni da ga dodirne! (VIDEO)

Zadruga

Očekivala sam da me pitaju kako sam: Ana Nikolić totalno razočarana u Kordine roditelje jer joj poruku nisu pustili! (VIDEO)

Zadruga

Šok i neverica: Luka pokušao da se sakrije i poljubi Jakšićku, kamere sve zabeležile! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda izdala još jednog prijatelja: Javno sve priznala, Janjuš nije jedini na spisku! (VIDEO)