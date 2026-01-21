Ja sam uvek bila džek: Maja se otvorila i dala 3.000 za veš mašinu, Toša i Janjuš je dižu u nebesa! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Robot Toša je okupio takmičare kako bi se dogovorili oko para za veš mašinu, a on i Marko Janjušević Janjuš su bili toliko uverljivi da niko nije mogao da ih provali.

- Janjuše, koliko si skupio para? - upitao je Toša.

- Imamo 21.000, možeš li nam spustiti - rekao je Janjuš.

- Nema šanse, uvek me istresete iz gaća - rekao je Toša.

- Molim te mi učini za sve provedene dane i dodaj 10.000 - rekao je Janjuš.

- Je l' ti ličim na Narodnu banku? - upitao je Toša.

- Molim te Tošo, daj nam 10.000 - rekao je Janjuš.

- Mićo, daj mi budžet od radija i onda ću ti vratiti - rekao je Bora.

- Imamo 22.000 - rekao je Janjuš.

- J*bote, ta cifra kao da se smanjuje - rekao je Toša.

- Tošo, evo još dve hiljade - rekla je Maja.

- Opa, Maja se otvorila - rekao je Toša.

- Ja sam uvek bila džek - rekla je Maja.

Autor: N.Panić