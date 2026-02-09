Još jedno pucanje prijateljstva na pomolu? Kačavenda sve više sumnja u Alibabu, otkrila Aneli sve detalje! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Milena Kačavenda popričala je s Aneli Ahmić o tome što je Asmin Durdžić poslao u izolaciju, te je priznala da joj nisu jasni njegovi postupci obzirom da je rano jutros došao da svojoj bivšoj donese ćebe.

- Ne mogu ništa da stignem, ni da oprem posteljinu, a ni da slažem stvari. J*bote da me šalju svaku nedelju, stvarno preteruju. Ena i ja smo najveće sukobe imale, pa sam je slala samo jednom. Šta mi znači da bude u izolaciji nedeljom? Ne možeš ti nekom da naškodiš kad znaš da neće ispasti - rekla je Aneli.

- Nije mi jasno da te nominuje, pa ti donese ćebe. Ništa mi nije jasno - rekla je Milena.

- Jaoj, ma pusti ga. Uverava me da me nije on nominovao nego Dušica, on radi mnoge stvari na silu - rekla je Aneli.

- Ma čist rijaliti - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić