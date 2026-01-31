AKTUELNO

Zadruga

Šok preokret: Nerio jedva doneo odluku da navede Aneli na anketu, ona odmah reagovala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko bi rekao?

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge. 

Hana Duvnjak sve više glasova dobija: Takmičari je urnišu, provalili njeno pravo lice! (VIDEO)

- Prvo mesto je Ivan koji je loše uticao na onu budaletinu diskvalifikovanu, druga osoba je Uroš jer provocira i dovodi ljude do ludila dok će treća osoba biti Dača koji je doveo ljude do pucanja - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bora loše utiče na sve ukućane, više ga ne prepoznajem. Drugo mesto je Uroš jer prenosi dezinformacije dok je treće mesto, ajde navešću Aneli - rekao je Nerio.

- Znam da moraš, oprošteno ti je jer tebe voli tetka - rekla je Aneli.

Bukti rat u Beloj kući: Aneli jedva dočekala da unakazi Hanu, Alibaba skočio da je brani! Sevaju teške prozivke (VIDEO)

- Moram da navedem prvo mog prijatelja Milana Stoičkovića i on ima dobre i ispravne kodekse, ali moram ga navesti. Drugo mesto Jovana advokatica i treće mesto Uroš - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

