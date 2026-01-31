Šok preokret: Nerio jedva doneo odluku da navede Aneli na anketu, ona odmah reagovala! (VIDEO)

Ko bi rekao?
Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.
- Prvo mesto je Ivan koji je loše uticao na onu budaletinu diskvalifikovanu, druga osoba je Uroš jer provocira i dovodi ljude do ludila dok će treća osoba biti Dača koji je doveo ljude do pucanja - rekao je Anđelo.
- Bora loše utiče na sve ukućane, više ga ne prepoznajem. Drugo mesto je Uroš jer prenosi dezinformacije dok je treće mesto, ajde navešću Aneli - rekao je Nerio.
- Znam da moraš, oprošteno ti je jer tebe voli tetka - rekla je Aneli.
- Moram da navedem prvo mog prijatelja Milana Stoičkovića i on ima dobre i ispravne kodekse, ali moram ga navesti. Drugo mesto Jovana advokatica i treće mesto Uroš - rekao je Miki.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: N.Panić