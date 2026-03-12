AKTUELNO

Zadruga

Stihovi koji pogađaju u srce! Janjuš ispratio Tošu sa rođendanske proslave uz OVU pesmu, svi se pitaju samo jedno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veselo!

Marko Janjušević Janjuš danas proslavlja svoj 41. rođendan. U to ime Veliki šef priredio mu je rođendansku proslavu.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov najbolji prijatelj iz Elite 9, robot Toša je takođe prisustvivao zabavi. Kada je odlazio sa žurke počela je pesma od Halida Bešlića "Crna ruža" s kojom se Toša pozdravio sa Janjušem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, volim te p*čko! Kako me ispoštovao - vikao je Janjuš.

Svima je poznato da je ovo omiljena pesma Janjuševe bivše devojke Aneli Ahmić, te nikoga ne čudi zašto se Janjuš toliko veselio.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

NIKAD RASPOLOŽENIJA! Maja igra uz Desingericinu pesmu i ludo se provodi dok je Stanislav merka! (VIDEO)

Zadruga

Stihovi je pogodili u srce: Kačavenda lomi čaše uz novu pesmu Nataše Bekvalac (VIDEO)

Zadruga

Totalno ludilo u Eliti: Janjuš poveo vozić kroz Belu kuću, takmičari se do jutra zabavljaju! (VIDEO)

Zadruga

Žurka do jutra: Olivera Marković bacila sve u trans, Janjuš bez košulje završio na stolici! (VIDEO)

Lifestyle

Na današnji dan pre 33 godine umrla je Desanka Maksimović – a njeni stihovi i dalje pogađaju pravo u srce!

Zadruga

Popustile im kočnice: Luka i Terza otkinuli uz Dijamanti bend, završili na bini! (VIDEO)