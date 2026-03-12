Stihovi koji pogađaju u srce! Janjuš ispratio Tošu sa rođendanske proslave uz OVU pesmu, svi se pitaju samo jedno! (VIDEO)

Veselo!

Marko Janjušević Janjuš danas proslavlja svoj 41. rođendan. U to ime Veliki šef priredio mu je rođendansku proslavu.

Njegov najbolji prijatelj iz Elite 9, robot Toša je takođe prisustvivao zabavi. Kada je odlazio sa žurke počela je pesma od Halida Bešlića "Crna ruža" s kojom se Toša pozdravio sa Janjušem.

- Tošo, volim te p*čko! Kako me ispoštovao - vikao je Janjuš.

Svima je poznato da je ovo omiljena pesma Janjuševe bivše devojke Aneli Ahmić, te nikoga ne čudi zašto se Janjuš toliko veselio.

Autor: A.Anđić