ZABOLE ME UVO! Maja dokazala da je ne interesuje Stanija, rešila da uprkom svemu ostane pored Asmina! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Uroša Stanića.

Kako komentarišeš što je Anita dobila od Stanije kompletić, a Maja ne?

- Vidim da se njoj ne dopada Majino ponašanje. Evidentno je da je puklo prijateljstvo Stanije i Maje. Poslala je paketiće Aniti... Maja se nije obazirala na moje savete i to je produkt - rekao je Uroš.

- Zabole me uvo! Ja imam tamo stvari da obučem celu kuću. Mene niko ne može u životu da kupi. Jedan kompletić manje više. Ja imam par komada i nosim ih rado. Ja imam mamu i tatu koji meni šalju šta mi je potrebno - rekla je Maja.

- Maja je pričala da njeni postupci nisu loši... Meni je ovo dokaz da nije istina da je Stanija videla između nas bilo šta - rekla je Anita.

- Maja je Staniju prešišala, dosta je popularnija - rekao je Bora.

- Nije istina, ona nije imala s*ksualne odnose i nije rastavljala brakove. Ona je moralna gromada! - rekao je Uroš.

- Imala je ona razloga da ne pošalje. Ona vidi to flertovanje i bliskost, iako je ona možda htela da provocira Asmina - rekao je Bora.

- Stanija ne gotivi ni Maju, a ni Anitu. Ja o Tamari znam sve od Stanije. Ona je poslala taj kompletić za svoju ličnu reklamu, ne verujem da je to provokacija - rekao je Asmin.

- Ja ne želim da budem fikus u rijalitiju. Ja ne želim da se sklanjam od osoba koje gotivim - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić