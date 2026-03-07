Je l' znaju oni šta je incest majka?! Aneli dala svoj sud o sukobu Kačavende i Asmina, Maja nikad žešće udarila po Durdžiću (VIDEO)

Žestoko!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar, Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala sukob Asmina i Kačavende.

- Aneli, baš me zanima tvoj komentar na sve ovo između Milene i Asmina - pitao je Darko.

- Užasno mi je i jedno i drugo, i jedno i drugo su najgnusnije uvrede meni upućivali. Naravno, on mi je najgori, upućivao mi je katastrofalne uvrede i iznosio katastrofalne laži o meni, ali isto tako i ona. Potvrđivala je neke njegove rečenice, tako da su mi ovde oboje katastrofalni. Ne sladim se ničijim suzama, kao što su se sladili mojim suzama, kada sam ja plakala, govorili su mi da sam žrtva. Nije mi prijatno da vidim ovo - rekla je Aneli.

- Da li je njih ujedinila mržnja prema tebi, a da se sada pokazalo da su jedno drugom neprijatelji - pitao je Darko.

- Ujedinilo ih je to kada su se videli i dogovarali kako će sa mnom. Milena i Asmin su moji neprijatelji, na kraju vidimo ovde kako se raspadaju, neki su se raspali već. Taj čopor se raspao, ostali su u tom čoporu samo Asmin, Dača i Milena - rekla je Ahmićeva.

- Ti si rekla da znaš kako se Asmin ponaša kada iznosi istinu, kada laže, zakleo se sada u komplet familiju, da li misliš da Asmin ima dokaze ove o kojima priča - pitao je Darko.

- Smatram da može da ima dokaze za verenika i dahtanje, a nešto ne verujem da je dečaku od 16 godina slala te snimke. To mi nije prirodno i smatram da je to slagao. Kada si ga ti pitao, on se osvrnuo na verenika, smatram da za to dokazi ne postoje - rekla je Aneli.

- Ja sve što sam govorila što sam napolju videla, audio snimci gde priča o sečenju auta, gde priča o Siti, iza toga svega stojim. Moj i njen sukob traje od sedmice. Kada je on rekao: "ja sam ušao spreman" i ovo sve što iznosi, kao što vidiš, ja nemam ništa spremno. Ja sam njemu verovala kada se kleo u dete, sada, posle ovog, odgovorno tvrdim da sve gde se zakleo u brata i dete je lagao, jer ovo laže, potpisujem svojim životom - rekla je Kačavenda.

- Kako komentarišeš čitav ovaj haos koji je izbio između Asmina i Milene - pitao je Darko.

- Evo sada se preslišavam, katastrofalna noć. Ja ću ovde pričati o odnosu između Asmina i Milene, reći ću da ne podržavam ovakvo ponašanje. Milena je neko ko je nečija majka, nečija bivša supruga, Asmin je muškarac i večeras je preterao. Ja sam zgranuta, veruj mi, ostala sam bez teksta. Ja sam rekla da kakva god da je Milena, okej, svi su se oni družili sa Milenom, ali ako ćemo da gledamo tako, kako do sada nisu prokomentarisali te stvari?! Odjednom sada ponižava sve, odjednom se oblači kao prostitutka, a tada im je bila gospođa. Koliko god Milena zna da bude surova, Milena im je odgovarala kada ih je zastupala i branila. Je l' znaju šta znači incest majka?! Meni ovo nije normalno - rekla je Maja.

- Ko je u pravu kada je reč o sukobu Kačavende i Anđela?! Ko ima bolje argumente - pitao je Darko.

- Nisam ja maloumna, znam šta pričam...Ja mislim da drugi uvijaju. Što se mene lično tiče, slažem se da je Milena preterala kada je iznosila stvari o porukama i polnim organima...Anđelo, zato što je u sukobu sa Kačavendom i ona sa njim, imaju pravo da iznose svoje mišljenje. Ja sam rekla da meni nije normalno o pokazivanju stvari, ali i da je pokazivano, to nije incest majka - rekla je Marinkovićeva.

- Kada sam ja krenula da vređam i da govorim za njegovu majku, to je bilo nakon onoga kada je Aneli govorila da će Anđelo da mi je*e sina - dobacila je Kačavenda.

- Ne laži folirantu - dobacivao je Ranković.

- Anđelo je neko ko je skakao da se njegovo ime ne provlači u sukobima, tada je sedeo, ćutao i odobravao. Ovo je presedan, sve sam čula, ali ovo ne - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić