Nora je večeras večerala večeru od mojih para: Aneli jedinim potezom unakazila Asmina, žestoko udarila na njegovo loše roditeljstvo! (VIDEO)

Žestoko!
U toku emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestoke svađe između Asmina Durdžića i Aneli Ahmić oko ćerke Nore.
- Još uvek trošite moje pare - rekao je Asmin.
- Nora živi od mene sve ove godine. Nora je večeras večerala večeru od mojih para. Ona ima mog brata, moju majku i mene. Moj brat brine o mojoj majci, a ja o Nori i majci - rekla je Aneli.
- Sa njom ne možeš imati normalnu komunikaciju, bolje je nemati nikakvu - rekao je Asmin.
- To sam ti već rekli. Pali, ti meni ne trebaš ovde - rekla je Aneli.
- Koji broj patika nosi Nora? - pitao je Asmin.
- 26 - rekla je Aneli.
- Dve godine nosi 26? Prošle godine sam kupovao patike 26. Koju životinju najviše voli - rekao je Asmin.
- Stiča - rekla je Aneli.
- To nije životinja - rekla je Maja.
- Što se ova j*bačica petlja u porodične odnose? Ona nije majka i nema pravo. Da li je skupila trenerke da pošalje Staniji? - rekla je Aneli.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić