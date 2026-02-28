Nora je večeras večerala večeru od mojih para: Aneli jedinim potezom unakazila Asmina, žestoko udarila na njegovo loše roditeljstvo! (VIDEO)

Žestoko!

U toku emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestoke svađe između Asmina Durdžića i Aneli Ahmić oko ćerke Nore.

- Još uvek trošite moje pare - rekao je Asmin.

- Nora živi od mene sve ove godine. Nora je večeras večerala večeru od mojih para. Ona ima mog brata, moju majku i mene. Moj brat brine o mojoj majci, a ja o Nori i majci - rekla je Aneli.

- Sa njom ne možeš imati normalnu komunikaciju, bolje je nemati nikakvu - rekao je Asmin.

- To sam ti već rekli. Pali, ti meni ne trebaš ovde - rekla je Aneli.

- Koji broj patika nosi Nora? - pitao je Asmin.

- 26 - rekla je Aneli.

- Dve godine nosi 26? Prošle godine sam kupovao patike 26. Koju životinju najviše voli - rekao je Asmin.

- Stiča - rekla je Aneli.

- To nije životinja - rekla je Maja.

- Što se ova j*bačica petlja u porodične odnose? Ona nije majka i nema pravo. Da li je skupila trenerke da pošalje Staniji? - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić