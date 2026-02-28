AKTUELNO

Zadruga

Nora je večeras večerala večeru od mojih para: Aneli jedinim potezom unakazila Asmina, žestoko udarila na njegovo loše roditeljstvo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestoke svađe između Asmina Durdžića i Aneli Ahmić oko ćerke Nore.

- Još uvek trošite moje pare - rekao je Asmin.

- Nora živi od mene sve ove godine. Nora je večeras večerala večeru od mojih para. Ona ima mog brata, moju majku i mene. Moj brat brine o mojoj majci, a ja o Nori i majci - rekla je Aneli.

- Sa njom ne možeš imati normalnu komunikaciju, bolje je nemati nikakvu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- To sam ti već rekli. Pali, ti meni ne trebaš ovde - rekla je Aneli.

- Koji broj patika nosi Nora? - pitao je Asmin.

- 26 - rekla je Aneli.

- Dve godine nosi 26? Prošle godine sam kupovao patike 26. Koju životinju najviše voli - rekao je Asmin.

- Stiča - rekla je Aneli.

- To nije životinja - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se ova j*bačica petlja u porodične odnose? Ona nije majka i nema pravo. Da li je skupila trenerke da pošalje Staniji? - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

ON JE PSIHO! Šmizla žestoko osudila Asmina, pa brutalno udarila na njegovo roditeljstvo: Vojsku bih stavila da ne vidi dete! (VIDEO)

Zadruga

On je sebe ponizio što je bio sa mnom! Aneli ne odustaje od rata sa Asminom, ponovo udarila na njegovo očinstvo: Gazi preko mrtvih zbog žena! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko: Takmičari nikad žešće udarili na Asmina i Aneli, Durdžić brutalno ponizio Vanju Prodanović! (VIDEO)

Zadruga

Haos u cik zore! Obezbeđenje preplavilo Belu kuću: Aneli provokacijama izazvala Asmina, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Maja da je dala zeleno svetlo nikad ne bi bio sa tobom: Jakšićka žestoko udarila na vezu Anite i Luke, pobednica Elite 7 opako ponižena! (VIDEO)

Domaći

POGLEDAJTE JE, NAJVEĆE ZLO: Aneli žestoko oplela po Kačavendi, tvrdi da treba da ide na lečenje (VIDEO)