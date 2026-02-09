AKTUELNO

Maja da je dala zeleno svetlo nikad ne bi bio sa tobom: Jakšićka žestoko udarila na vezu Anite i Luke, pobednica Elite 7 opako ponižena! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je podela budžeta Aleksandre Jakšić. Naredni budžet dobila je Anita Stanojlović.

- Anita bila si mi mnogo simpatična, slatka si i zgodna. Ti nisi nešto mnogo pametna, ali mlada si i ima vremena da se išlifuješ pogotovo ako si sa starijima ako te vrte. Luka je dobar prema tebi i nadam se da neće da zloupotrebi tvoje godine.  Čim si ušla nastavio se odnos sa Filipom. Rekla si da ti se toliko dopao i da si počela da se zaljubljuješ zbog čega si u kombinaciji, a onda si ušla u vezu sa Lukom i odmah imala s*ks. To je ružno za jednu devojku koja je pritom i majka. Mišljenje mi se promenilo zbog tvojih postupaka. Nemoguće je da ti se sviđaju i Fića i Luka - govorila je Jakšićka.

- Filip ne želi osobu za vezu koja ima dete, a ja ne mogu da se trudim za nekoga sa kim nemam perspektivu - rekla je Anita.

- Njemu(Luki) Maja da je dala zeleno svetlo ne bi nikad bio sa tobom - dodala je Jakšička.

- Sa mnom je bilo konkretnije muvanje nego sa Majom, a sa njom je imao samo neke poglede - rekla je Anita.

- Ja ne kažem da sad nemate emocije, verovatno su se stvorile ako možete toliko dugo da spavate jedno sa drugim. Ti si za mene mlada, luda devojka i pamet u glavu. Nije dobro ovo što radiš, ali dobro - govorila je Jakšićka, a onda je srednji budžet dala Maji Marinković:

- Imamo površan odnos. Ja tvog tatu poznajem i neću negativno da te komentarišem. Za tebe je verovatno svojsvetno da praviš ludarije. Ne sviđa mi se što si dozvolila da budeš sa Fićom i nadam se da nećeš da praviš takve greške - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

