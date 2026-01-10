Novo poniženje za Anitu: Luka priznao zašto ne bi bio sa Aneli, a pobednica Elite 7 nije razlog! (VIDEO)

Nisko!

Voditeljka Anastasija Buđić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Aneli Ahmić koja je na samom početku otkrila kako komentariše ljubavu vezu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Ja "Bajaderu" neću da komentarišem jer sa njom nisam bila verena i nemam šta da je komentarišem. Ja ću Luku da komentarišem on mi je ponovo sve simpatičniji i podsetio me je na izlaganja kad me je uveravao da je nešto crveno, a bilo je zeleno. Hvala na soku, dala bih i ja za njega jer smo bili zajedno, živeli zajedno i delili sve. Ja njemu ništa ne zameram. Jasno se videlo na klipu kako Anita prolazi pored njega i kako je kulira i kako je sakrio sok koji je dao Milosavi, a kad je shvatio da će imati problem vratio je. To je napravljeno i posle j*banja nema kajanja. Vidim koliko ona njemu ne veruje, seli ga iz garderobera. Šta njoj to smeta ako vidi da on nema emocije prema meni? Ja da imam emocije potrudila bih se i obletala bih oko njega kao što je on oko mene - govorila je Aneli.

- Ona je napravila nešto u hotelu i svesna je da više ne može da bude sa mnom. Njoj sad samo preostaje da pecka - rekao je Luka.

- Pa valjda treba da kažeš da nema šanse jer ti je lepo sa Anitom, a ne jer je ona nešto napravila u hotelu - dodao je Lepi Mića.

- Ja njih ne provociram, a oni umišljaju da ja pesme na "Elitoviziji" pevam zbog njega, da nosim kačkete... Oni su prebacivali moje police, ne znam odakle mu to pravo? On je dirao moju garderobu, a ja se ne petljam jer imam svoje priče. On je meni slao sok, nisam ja. Ne zanimaju me, ne petljam se - nastavila je Aneli.

- Da li smatraš da je on znao da to piće ide tebi? - pitala je voditeljka.

- Naravno da je znao Milosava je rekla da mora meni da vrati. Sama njegova rečenica da meni ne bi dao ni mrtav je bila providna, a nakon 10 sekundi donosi. Hvala, dala bih i ja njemu. Oni neće da se blamiraju zbog fanova jer čekaju poklone, a koja količina poklona bude takva će i veza biti - rekla je Ahmićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić