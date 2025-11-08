Budalu nit j*bi, nit kući vodi: Maja verbalno unakazila Anitu i žestoko je isprozivala, pobednica Elite 7 ostala nema na rafal uvreda! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Maji Marinković kako bi progovorila o sukobu s Anitom Stanojlović.

- Majo kako komentarišeš sve ovo što je Anita izrekla na tvoj i Filipov račun? - upitao je Darko.

- Kažu: ''Budalu nit j*bi, nit kući vodi''. Ona je utorak devojka i iskoristila je da slaže takvu budalaštinu kako bi sebe oprala. Devojka je psihopata, kao što je uhodila Marka Markovića i Stefanovića, tako i sad radi. Ona je utorak devojka kao i sve ostale, ne znam šta je očekivala nakon što joj je Filip sve rekao. Ona nema dva grama mozgda, došla ovde i prosula se za 24h. Nakačila mi se otkad je ušla, ja jesam mama rijalitija, ali ne mogu i učiteljica da budem. To što oni sad dolaze na moje prognoze od pre dve godine, to nije moj problem. Ona više nije na pravom putu, njeni putevi i vozovi su davno prošli - rekla je Maja.

- U utorak su se jako čudne stvari dešavale između tebe i Filipa. Vi ste bili nikad prisniji, da li vi kamuflirate prirodu vašeg odnosa? - upitao je Darko.

- Ovde se više priča o njegovom poljupcu mene u rame, nego o tome što se devojka is*ksala posle 24 h. On je moj prijatelj, mi imamo tu relaciju - rekla je Maja.

- Šta kažeš na to što Anita kaže da si ti napolju j*bana i odj*bana? - upitao je Darko.

- Ma daj da se ja potresam zbog njenog komentara - rekla je Maja.

Autor: N.Panić